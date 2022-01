Qu'est-ce qu'un ETF durable ?

L'Investissement durable consiste à investir dans le progrès et dans la conviction que les entreprises qui relèvent les plus grands défis environnementaux et sociaux à l'échelle mondiale sont les mieux placées pour se développer. (Crédit photo : Pexels - Alena Koval)

Les investisseurs se tournent de plus en plus vers les ETF (fonds indiciels cotés) pour construire des portefeuilles plus durables. Mais qu'entendons-nous réellement par "ETF Durables" ? Que signifie le label ISR ? Comment pouvons-nous intégrer la durabilité dans notre portefeuille ? Quel est mon impact en investissant dans un ETF durable ?

Qu'est-ce que l'investissement durable ?

L'Investissement durable consiste à investir dans le progrès et dans la conviction que les entreprises qui relèvent les plus grands défis environnementaux et sociaux à l'échelle mondiale sont les mieux placées pour se développer. Il s'agit de montrer le chemin vers de meilleures façons d'exercer nos activités, et de créer la dynamique nécessaire pour inciter de plus en plus de personnes à adhérer à l'avenir que nous nous efforçons de créer.

Les actifs relevant de stratégies d'investissement durable ont connu une croissance soutenue ces dernières années, qui s'est d'ailleurs accélérée avec la pandémie.

Qu'est-ce que le Label ISR ?

L'investissement Socialement Responsable (ISR) vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité.

Le Label ISR a été créé par le Ministère de l'Economie et des Finances dans le but permettre aux épargnants et investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement socialement responsables. Il est attribué à un certain nombre de fonds et d'ETF qui suivent un process strict pour investir dans des sociétés plus durables. Cette labellisation est menée par des organismes indépendants et constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

Comment puis-je intégrer la durabilité dans mon portefeuille ?

L'investissement durable n'est pas une recette standard. Chaque investisseur peut avoir sa propre interprétation en fonction de ses objectifs financiers et de durabilité. Pour certains, il s'agit simplement d'écarter les domaines controversés, tandis que pour d'autres, l'investissement durable consiste également à susciter des changements positifs spécifiques et mesurables.

Les investisseurs peuvent investir dans des ETF qui suivent des indices durables. Ces indices sont de plus en plus nombreux et permettent aux épargnants d'exprimer directement ce que la durabilité signifie pour eux, sans modifier pour autant leurs stratégies d'allocation d'actifs. Investir dans un ETF apporte également un degré de transparence sur les détails qui comptent le plus pour vous.

Présentation des différents types des stratégies durables pour les ETF iShares

Source : BlackRock, 2020

Quel impact puis-je avoir en investissant dans un ETF durable ?

Nous observons depuis quelques années une réorientation des capitaux vers des investissements durables, et ce changement devrait durer plusieurs décennies. À mesure que ces capitaux se dirigent vers les stratégies dites durables, nous pensons que la gestion indicielle clarifie l'univers de l'investissement durable en apportant de la transparence et en accélérant l'adoption de nouvelles normes de marché.

Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les investisseurs pourraient placer plus de 1 000 milliards d'USD supplémentaires dans des actifs indiciels durables au cours de la prochaine décennie.

Adaptant une vision long terme, les gestionnaires d'actifs indiciels comme BlackRock amplifient l'impact des initiatives d'engagement auprès des entreprises. Les investisseurs soucieux du développement durable peuvent ainsi exercer une influence auprès des entreprises par le biais d'initiatives d'engagement sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), potentiellement bien au-delà de la durée du mandat du conseil d'administration et de la direction en place. Ces investisseurs indiciels vont se montrer persévérants en encourageant une évolution des pratiques visant à améliorer la solidité financière.

Investir dans des ETF durables gérés par ces gestionnaires d'actifs vous permet d'avoir un impact positif sur le comportement des entreprises.

Les choses à savoir sur les ETF durables

- Le marché dénombre plus de 1.000 ETF durables

- Un ETF durable ne coûte pas forcément plus cher

- Investir dans un ETF durable permet d'avoir un impact positif sur la société et le monde de demain.

