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Qnity relève ses objectifs annuels grâce à la forte demande liée à l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:08

Qnity Electronics a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, porté par l'explosion des investissements dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance. L'annonce a été bien accueillie par les marchés, avec une progression de plus de 3% du titre en séance. Le groupe bénéficie de la hausse des dépenses consacrées aux centres de données et aux équipements destinés aux applications d'IA.

L'entreprise développe notamment des puces, des technologies de packaging avancé, des systèmes d'interconnexion et des solutions de gestion thermique utilisés dans les infrastructures informatiques de nouvelle génération. Qnity prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,23 et 5,38 milliards de dollars, contre une précédente estimation située entre 4,97 et 5,17 milliards. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,12 milliards de dollars selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté par action est désormais attendu entre 3,80 et 4,14 dollars, contre une prévision antérieure de 3,55 à 3,95 dollars. Basé à Wilmington dans le Delaware, Qnity est issu de la scission des activités de matériaux industriels de DuPont réalisée en octobre dernier. Au premier trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action de 1,08 dollar, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.

IA: Intelligence artificielle

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