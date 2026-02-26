Qnity progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fournisseur de solutions de semi-conducteurs de données Qnity Electronics Q.N augmentent de 3,8 % à 124,41 $ dans les transactions de pré-marché

** Qnity prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,97 milliards de dollars et 5,17 milliards de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 3,55 et 3,95 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars

** Le conseil d'administration de la société autorise également le rachat d'actions ordinaires en circulation pour un montant maximum de 500 millions de dollars

** Qnity a été détaché du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N en octobre et a commencé à être négocié indépendamment en novembre

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 46% depuis le début de l'année