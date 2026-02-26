 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qnity progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fournisseur de solutions de semi-conducteurs de données Qnity Electronics Q.N augmentent de 3,8 % à 124,41 $ dans les transactions de pré-marché

** Qnity prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 4,97 milliards de dollars et 5,17 milliards de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,06 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 3,55 et 3,95 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars

** Le conseil d'administration de la société autorise également le rachat d'actions ordinaires en circulation pour un montant maximum de 500 millions de dollars

** Qnity a été détaché du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N en octobre et a commencé à être négocié indépendamment en novembre

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 46% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
50,745 USD NYSE -0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank