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QinetiQ s'associe à l'armée britannique pour accélérer le contrôle des gilets pare-balles
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 12:53
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Le groupe de défense déploiera un nouvel équipement de radiographie rapide assisté par intelligence artificielle afin de renforcer le contrôle des protections individuelles.

QinetiQ annonce un partenariat avec l'armée britannique portant sur une solution de radiographie conçue sur mesure, capable d'inspecter les gilets pare-balles 15 fois plus rapidement que les méthodes actuelles.

Dans le cadre d'un contrat de 2,2 millions de livres sterling, l'entreprise entraînera le logiciel d'intelligence artificielle chargé d'évaluer l'intégrité structurelle des protections. Les résultats seront classés en quelques secondes avant d'être vérifiés indépendamment par des opérateurs spécialisés.

Installé sur le site de QinetiQ à Fort Halstead, dans le Kent, le système produira des images numériques afin de détecter d'éventuelles fissures grâce à un logiciel de reconnaissance automatique des défauts. Il contrôlera également la masse et l'épaisseur des protections pour vérifier leur conformité aux normes.

L'équipement entrera en service une fois achevée la phase d'entraînement de l'intelligence artificielle.

Peu avant 13h, le titre QinetiQ progressait de 1,8% à la Bourse de Londres, affichant ainsi un gain de près de 15% depuis le début de l'année.

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