QinetiQ décroche un contrat de 6 MGBP avec la défense britannique
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:11
QinetiQ annonce que le consortium Team Elaris a remporté un contrat de 6 millions de livres sterling auprès du ministère de la Défense britannique pour développer un concept de solution de navigation longue portée améliorée (eLoran). Le projet, mené sur deux ans dans le cadre du programme "Urgent Compass", vise à préparer de futures phases de démonstration et de déploiement.
Alors que les armées dépendent fortement des systèmes de positionnement, navigation et synchronisation (PNT), généralement basés sur le GPS (GNSS), mais vulnérables au brouillage et au piratage, l'eLoran doit permettre d'assurer des capacités de navigation fiables même en cas de déni d'accès aux signaux satellites.
Le consortium réunit QinetiQ, UrsaNav, Roke et GMV, combinant leurs expertises techniques pour développer des solutions déployables rapidement en zones contestées.
Le directeur général Steve Wadey indique que ce contrat s'appuie sur l'expérience du groupe pour répondre aux besoins croissants en solutions de navigation sécurisées.
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