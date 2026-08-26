QinetiQ constitue un consortium pour viser un contrat de l'armée britannique

Le groupe de défense s'allie à Accenture et Northrop Grumman pour participer au programme ZODIAC, destiné à accélérer l'exploitation du renseignement sur le champ de bataille.

QinetiQ annonce avoir réuni Accenture, Northrop Grumman UK et un réseau de petites et moyennes entreprises (PME) britanniques afin de concourir au contrat "Commissioning and Scaling" du programme Land Intelligence and Targeting de l'armée britannique.

Le projet ZODIAC vise à transformer la collecte, le traitement et l'exploitation des informations afin de permettre aux commandants et opérateurs d'accéder plus rapidement au renseignement.

Le consortium associe des compétences en ingénierie numérique, intégration de systèmes et technologies critiques, en s'appuyant sur 7 années de participation continue de QinetiQ au projet. Il entend fournir l'écosystème numérique ouvert, sécurisé et adaptable destiné aux futures capacités ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance) de l'armée britannique.

Peu avant 15h, le titre QinetiQ reculait de 0,7% à Londres.