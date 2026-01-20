QinetiQ aligne ses activités américaines sur les priorités de Trump en matière de défense

Le groupe britannique de défense et de sécurité QinetiQ QQ.L a déclaré mardi qu'il aligne ses activités américaines sur les priorités de l'administration, après le récent appel du président Donald Trump à des changements radicaux dans l'industrie de la défense américaine.

Au début du mois, M. Trump a appelé à une augmentation substantielle du budget militaire américain ainsi qu'à interdire aux entrepreneurs américains de distribuer des dividendes ou de racheter des actions, dans le but d'accélérer la production d'armes.

QinetiQ opère aux États-Unis par l'intermédiaire de sa division Global Solutions, qui propose des services tels que des capacités avancées de détection, de surveillance, cyber et de renseignement aux clients américains et internationaux du secteur de la défense.

L'entreprise est en train de restructurer ses activités aux États-Unis, qui ont été touchées par des problèmes opérationnels et de rentabilité dus à l'incertitude géopolitique et au changement des cycles d'approvisionnement.

QinetiQ a déclaré qu'elle continuait à prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 3 % et une marge d'exploitation de 11 % pour l'ensemble de l'année. Dans sa mise à jour commerciale du troisième trimestre, ses prises de commandes se sont élevées à 3 milliards de livres (4,03 milliards de dollars), y compris la récente extension du contrat LTPA.

Le groupe a ajouté qu'il était également en train de redimensionner ses activités en Australie et de rationaliser ses opérations au Royaume-Uni.

(1 $ = 0,7440 livre)