Qcells annonce le retour à la normale de la production de panneaux solaires dans l'État américain de Géorgie
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qcells, la branche américaine de fabrication de panneaux solaires du groupe coréen Hanwha

000880.KS , a déclaré vendredi que la production de panneaux dans ses usines de Géorgie était chiffre d'affaires à la normale après des perturbations liées à l'application des lois sur les douanes.

Voici quelques détails:

* Qcells a repris la production dans une usine de modules solaires de 5,1 gigawatts à Dalton, en Géorgie, et dans une installation de 3,3 GW à Cartersville, en Géorgie.

* L'entreprise avait mis à pied 1 000 travailleurs en novembre parce que des cargaisons de cellules solaires étaient retenues dans les ports américains en vertu d'une loi de 2021 interdisant les importations soupçonnées d'être liées au travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang.

* Qcells importe des cellules solaires de Malaisie et de Corée du Sud.

* L'entreprise a déclaré qu'elle serait en mesure de produire 3,3 GW de lingots, de plaquettes et de cellules solaires d'ici à la fin de 2026 à Cartersville, dans le cadre d'un plan visant à disposer d'une chaîne d'approvisionnement solaire complète aux États-Unis.

* Qcells prévoit d'employer 4 000 personnes dans ses installations de Géorgie d'ici à la fin de l'année.

