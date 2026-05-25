QatarEnergy prolonge la clause de force majeure jusqu'à la mi-août, annonce la société italienne Edison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 1 à 2 et 4 à 6) par Francesca Landini

QatarEnergy a informé l'un de ses plus gros clients européens qu'elle allait annuler cinq cargaisons supplémentaires de GNL , prolongeant ainsi la clause de force majeure de début juillet à mi-août, a déclaré lundi le groupe italien Edison EDNn.MI .

Edison a conclu un contrat à long terme avec QatarEnergy pour la fourniture de 6,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an à l'Italie, contrat qui est affecté depuis avril par des perturbations liées au conflit lié à l'Iran.

Compte tenu de la notification de lundi, un total de 17 cargaisons de GNL dont la livraison était prévue au terminal Adriatic LNG, dans le nord de l'Italie, sont soumises à la force majeure, ce qui représente un volume d'environ 2,2 milliards de mètres cubes de gaz (bcm), a déclaré Edison.

La société, filiale du groupe énergétique français EDF, s'efforce de remplacer ces volumes, principalement par du GNL provenant des États-Unis , avait-elle indiqué en avril.

Au 25 mars, elle avait remplacé neuf des 17 cargaisons annulées par QatarEnergy, ce qui représente un volume d'environ 1 milliard de mètres cubes de gaz, a-t-elle précisé.

Le bénéfice d'exploitation d'Edison au premier trimestre a été divisé par deux principalement en raison de l'effet négatif de la force majeure déclarée par QatarEnergy. Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient.

La société italienne a confirmé lundi qu'elle ne prévoyait aucun impact sur ses clients finaux.

L'Italie devrait commencer à recevoir du GNL provenant de l'installation de Golden Pass LNG aux États-Unis, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , à partir de juin, ont déclaré en avril à Reuters deux sources proches du dossier.