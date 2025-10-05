QatarEnergy acquiert une participation de 27 % dans le bloc offshore égyptien auprès de Shell

QatarEnergy a convenu avec Shell

SHEL.L d'acquérir une participation de 27% dans un bloc au large de l'Égypte auprès de la major pétrolière et gazière, a-t-elle déclaré dans un communiqué dimanche.

Ces dernières années, QatarEnergy a acquis des participations dans des bassins pétroliers et gaziers, notamment en Guyane, au Liban, en Namibie et en Afrique du Sud, dans le cadre d'une stratégie d'expansion de sa présence mondiale.

Elle a également acquis récemment plusieurs blocs d'exploration au large de l'Égypte.

L'accord, encore soumis à l'approbation de l'Égypte, stipule que Shell conservera une participation de 36 % en tant qu'opérateur du bloc Cleopatra Nord. Chevron CVX.N détient également une participation de 27 % et la société égyptienne de pétrole et de gaz Tharwa Petroleum Company en détient 10 %.

Le bloc Cleopatra Nord est situé dans le bassin frontalier d'Hérodote, dans l'est de la mer Méditerranée. Il couvre une superficie de plus de 3 400 km² (1 313 miles carrés) dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 2 600 m (8 530 ft), a déclaré QatarEnergy.