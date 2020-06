Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qatar Airways ne prendra livraison d'aucun avion d'ici 2022 Reuters • 17/06/2020 à 15:17









LONDRES, 17 juin (Reuters) - Qatar Airways ne prendra livraison d'aucun nouvel avion, qu'il s'agisse de Boeing BA.N ou d'Airbus AIR.PA , en 2020 et en 2021, a déclaré mercredi le directeur général de la compagnie aérienne, ajoutant que la pandémie de coronavirus aurait un impact sur les futures livraisons. "Beaucoup (de livraisons) seront reportées. Nous avons déjà informé à la fois Boeing et Airbus que nous ne prendrions livraison d'aucun appareil cette année et l'an prochain", a-t-il dit lors d'un entretien à la chaîne de télévision Sky News. "Tous les autres appareils dont nous avions passé commande et qui étaient censés nous être livrés dans les deux ou trois prochaines années vont maintenant être reportés, sur une durée qui pourrait atteindre jusqu'à huit à dix ans." (Alistair Smout à Londres et Alexander Cornwell à Dubai, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.