Qantas se montre optimiste quant à son chiffre d'affaires et avance la date de retrait de ses A380 alors que ses bénéfices reculent

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* Bénéfice sous-jacent de l'exercice 26 en baisse de 14 %, mais supérieur aux prévisions du marché

* La guerre au Moyen-Orient a pesé sur les résultats à hauteur de 420 millions de dollars australiens

* Qantas est en pourparlers avec Airbus et Boeing pour convertir 20 options en commandes fermes d'A350 et de 787

* Prévisions de croissance du chiffre d’affaires unitaire sur les vols intérieurs et internationaux de 8 % à 10 % au premier semestre 27

* L'action Qantas progresse jusqu'à 5,1 %

(Ajout de commentaires de dirigeants et d’informations sur la position de couverture au premier semestre de l’exercice 27) par Julie Zhu et Sameer Manekar

La compagnie aérienne australienne Qantas Airways QAN.AX a présenté jeudi des perspectives de chiffre d'affaires optimistes et a annoncé qu'elle commencerait à retirer de sa flotte ses superjumbos A380 d'Airbus AIR.PA en 2028, après avoir enregistré une baisse de 14 % de son bénéfice sous-jacent annuel en raison de la flambée des prix du carburant.

La compagnie nationale a indiqué être en pourparlers avec Airbus et Boeing BA.N afin de convertir 20 options en commandes fermes d’A350 et de 787 à partir de 2030, car elle commencerait à remplacer ses superjumbos environ quatre ans plus tôt que prévu initialement.

« Les A380 ne sont désormais plus en production, et le coût de ces appareils va donc augmenter au fil du temps, tant en termes de maintenance que celui des perturbations qui en découleront », a déclaré Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas, aux journalistes.

Cette nouvelle commande serait distincte des projets de la compagnie dans le cadre du « Project Sunrise », qui prévoit des vols sans escale entre Sydney et Londres ainsi qu’entre Sydney et New York, assurés par une flotte de 12 A350-1000 long-courriers spécialement conçus, dont la livraison débutera dès l’année prochaine.

Les commentaires de Mme Hudson font suite à la publication par la compagnie aérienne d’un bénéfice sous-jacent avant impôts de 2,06 milliards de dollars australiens (1,48 milliard de dollars américains) pour l’exercice clos le 30 juin, un résultat légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 2,00 milliards de dollars australiens.

Mme Hudson a déclaré que l’exercice avait été « marqué par deux environnements d’exploitation très différents », la forte demande de voyages observée pendant une grande partie de l’année s’étant heurtée à une flambée des coûts du carburant, alimentée par le conflit au Moyen-Orient , qui a réduit les bénéfices du second semestre de 420 millions de dollars australiens.

La hausse des tarifs, la réduction des capacités sur les liaisons intérieures et le redéploiement des appareils vers des liaisons internationales plus rentables n’ont que partiellement compensé les effets négatifs de la hausse des coûts du carburant.

PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRES POSITIVES

Malgré l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, Qantas prévoit que sa facture de carburant augmentera de 1 milliard de dollars australiens au cours du semestre en cours par rapport à l’année précédente, même si la compagnie dispose de couvertures couvrant 85 % de ses besoins.

Les perspectives de chiffre d’affaires étaient plus positives. Le chiffre d’affaires total par siège occupé devrait progresser de 8 % à 10 % au premier semestre, un chiffre supérieur au consensus de Visible Alpha.

Mme Hudson a expliqué aux analystes que la compagnie aérienne avait augmenté ses tarifs suite à la hausse du prix du carburant, mais que ces prévisions de chiffre d’affaires solides tenaient également compte des frais de bagages et autres redevances et des revenus issus des vols charter, ainsi que du taux de remplissage des sièges.

L'action Qantas a grimpé jusqu’à 5,1 %.

La compagnie aérienne a indiqué que la demande de voyages restait solide, même si elle prévoyait une baisse de 3 % de la capacité sur les liaisons intérieures au premier semestre, tandis que la capacité sur les liaisons internationales devrait augmenter de 2 %.

Qantas a constaté une reprise de la demande pour les vols entre l’Australie et les États-Unis dans les deux sens au cours des six derniers mois, a déclaré Cam Wallace, directeur général de la division Internationale et Fret, après un premier semestre plus difficile l’année dernière.

Stephanie Tully, directrice générale de la filiale low-cost Jetstar, a déclaré que la compagnie avait confiance dans les perspectives, soulignant deux mois de fortes réservations anticipées. « Nous constatons un afflux très important de réservations. Jetstar a d'ailleurs enregistré une semaine record la semaine dernière », a-t-elle déclaré.

Qantas a annoncé un solde du dividende de 19,8 cents australiens par action et a décidé d’abandonner son programme de rachat d’actions de 150 millions de dollars australiens annoncé en février, qu’elle n’avait jamais lancé après le déclenchement de la guerre en Iran.

« Qantas a affiché des résultats solides, maintenu la solidité de son bilan, continué à redistribuer du capital à ses actionnaires et présenté des perspectives constructives », ont indiqué les analystes de Jefferies dans une note. (1 dollar = 1,3935 dollar australien)