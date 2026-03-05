 Aller au contenu principal
Qantara AM accueille Joseph Châtel comme associé
information fournie par AOF 05/03/2026 à 15:41

(AOF) - La société de gestion Qantara AM a annoncé l'arrivée de Joseph Châtel comme associé. Fort de trente ans d'expérience dans la gestion d'actifs, il a notamment cofondé DNCA en 2000 et participé à son développement jusqu'à atteindre plus de 20 milliards d'euros d'encours avant son départ en 2016. La même année, il a cofondé Pierre Premier Gestion, groupe spécialisée dans la gestion immobilière.

Au sein de Qantara AM, fondée en 2022 par James Kuaté et Alain William et spécialisée dans les obligations souveraines et supranationales africaines, Joseph Châtel accompagnera le développement de la société en France et en Europe.

Cette nomination intervient alors que la société vise une collecte de 100 millions d'euros pour son premier fonds, Qantara African Sovereign Bonds, d'ici la fin de l'année.

