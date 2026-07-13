Q32 Bio recule après avoir lancé une offre d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** L'action de Q32 Bio QTTB.O a reculé de 4,1 % après la clôture, à 20,51 dollars, alors que la société envisage de lever des fonds propres ** QTTB lance une offre de 200 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés
** Morgan Stanley, Jefferies et Cantor Fitzgerald en tant que co-chefs de file
** Lundi, l’action QTTB a bondi de 90,7 % pour clôturer à 21,38 dollars après que la société a annoncé que son médicament contre la chute des cheveux, le bempikibart, avait montré des résultats de repousse capillaire lors d’une étude de phase intermédiaire
** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement, ses dépenses liées à la R&D, le développement clinique et les efforts de commercialisation, notamment pour soutenir la progression du bempikibart vers de futurs essais cliniques
** À la clôture, le cours de l’action QTTB a plus que sextuplé depuis le début de l’année
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