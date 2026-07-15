Q32 Bio en hausse après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour un médicament contre la chute des cheveux

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15 juillet - ** L'action de Q32 Bio QTTB.O a progressé de 1,6 % mercredi avant l'ouverture de la Bourse, à 18,75 dollars, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 200 millions de dollars ** La société de biotechnologie basée à Waltham, dans le Massachusetts, a vendu mardi en fin de journée environ 11 millions d’actions, y compris des bons de souscription préfinancés, au prix de 18,25 dollars

** L'action QTTB a bondi de 91 % pour clôturer à 21,38 dollars lundi, après que la société a annoncé que son médicament contre la chute des cheveux, le bempikibart, avait permis une repousse des cheveux lors d'une étude de phase intermédiaire

** L'action a chuté de près de 14 % pour terminer à 18,46 $ mardi

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement, ses dépenses liées à la recherche, le développement clinique et les efforts de commercialisation, notamment pour faire progresser le bempikibart vers de futurs essais cliniques ** Elle compte environ 23,7 millions d’actions en circulation, selon le prospectus

** Morgan Stanley, Jefferies et Cantor Fitzgerald sont les chefs de file conjoints de l’émission

** Depuis le début de l’année et jusqu’à mardi, le cours de l’action QTTB a plus que quintuplé

** Les cinq courtiers couvrant le titre sont optimistes; l’objectif de cours médian est de 38 dollars, selon LSEG