Q/C Technologies s'envole grâce à l'engouement des commerçants de détail
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de la société d'informatique quantique Q/C Technologies QCLS.O gagnent 15,3 % à 7,9 $ avant le marché, après avoir doublé au cours des deux dernières séances

** Les investisseurs particuliers ont acheté pour plus de 2,6 millions de dollars d'actions QCLS au cours des deux dernières séances, selon les données de Vanda Research

** QCLS est la 8ème action la plus tendance sur le forum Stocktwits pour les investisseurs individuels depuis vendredi

** La société a changé de nom pour s'appeler TNF, ce qui signifie qu'elle a changé de nom pour s'appeler TNF

** La société a changé son nom de TNF Pharmaceuticals et son ticker TNFA en QCLS à la fin du mois de septembre

** A la dernière clôture, les actions de QLCS ont baissé de 94% depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière de 28,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

