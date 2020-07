Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pyongyang renforce les mesures contre le coronavirus après un premier cas suspect Reuters • 28/07/2020 à 09:45









SEOUL, 28 juillet (Reuters) - Les autorités nord-coréennes ont renforcé mardi les mesures de prévention contre le coronavirus après avoir fait part de l'apparition d'un premier cas possible de contamination. Des mesures strictes de quarantaine et de dépistage sont en cours, précise l'agence nord-coréenne de presse KCNA. Des tests, des tenues de protection et du matériel médical sont également déployés sur le territoire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré dimanche l'état d'urgence à Kaesong après la découverte d'un cas suspect concernant un individu revenu clandestinement dans le pays le 19 juillet. La ville, située à la frontière avec la Corée du Sud, a été bouclée et ses habitants confinés. Officiellement, Pyongyang dit avoir testé 1.211 personnes en date du 16 juillet sans le moindre cas positif, d'après des données transmises à Reuters par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce bilan officiel note aussi que quelque 700 Nord-Coréens sont en quarantaine. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, la Corée du Nord a reçu plusieurs milliers de kits de dépistage de la part de la Russie et d'autres pays. (Sangmi Cha avec Stephanie Nebehay à Genève version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.