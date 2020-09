Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pyongyang prévient de tensions navales lors des recherches du corps d'un Sud-Coréen Reuters • 27/09/2020 à 03:47









SEOUL, 27 septembre (Reuters) - La Corée du Nord a fait savoir qu'elle cherchait la dépouille d'un fonctionnaire sud-coréen tué lors de la semaine écoulée par ses soldats, mais a prévenu que les opérations navales de la Corée du Sud dans cette zone menaçaient d'accentuer les tensions, a rapporté dimanche la presse officielle. Pyongyang étudie des moyens de transmettre à Séoul le cadavre du fonctionnaire sud-coréen si celui-ci venait à être retrouvé, a déclaré l'agence de presse KCNA. L'armée sud-coréenne a accusé les soldats nord-coréens d'avoir incinéré le corps de ce représentant du service des pêches près de la frontière maritime entre le Nord et le Sud. "Nous appelons le camp du Sud à immédiatement mettre fin à l'intrusion à travers la ligne de démarcation militaire en mer occidentale qui pourrait provoquer une escalade des tensions", écrit KCNA, qui décrit la mort du fonctionnaire sud-coréen comme un incident "affreux qui n'aurait jamais dû arriver". Un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense n'a pas commenté dans l'immédiat les accusations de Pyongyang. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a présenté vendredi de rares excuses pour cette fusillade. (Josh Smith; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.