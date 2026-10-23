PwC confirme un incident de cybersécurité concernant les dossiers de formation de ses collaborateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par AJ Vicens

PwC a déclaré vendredi avoir pris connaissance d’un incident de cybersécurité impliquant un prestataire tiers chargé d’héberger les dossiers de formation des employés de l’entreprise, au lendemain d’une revendication d’un groupe de cyber-extorsion affirmant avoir dérobé 590 gigaoctets de données de l’entreprise.

* Un porte-parole international de PwC a déclaré: “Le site concerné ne contient ni données clients, ni données personnelles sensibles, ni informations financières. Dès que nous avons eu connaissance de cet incident, nous avons agi rapidement pour sécuriser l’environnement et mener un examen approfondi.”

* Cet incident “n’a aucune incidence sur notre réseau ni sur aucune de nos activités”, a précisé le porte-parole.

* Un groupe de cyber-extorsion baptisé “Everest” a revendiqué cette violation de données dans un message publié sur son site web le 22 octobre, selon la plateforme de recherche sur la cybercriminalité eCrime.ch. Le message comprenait un compte à rebours indiquant qu’il restait cinq jours, ainsi qu’un avertissement précisant que les données seraient divulguées si aucun accord n’était conclu.

* Everest a affirmé avoir dérobé 590 gigaoctets de données comprenant “des exportations régionales relatives aux ressources humaines et à la formation, de la documentation d’intégration, des composants logiciels et des cours de formation en ligne de PwC”.

* Ces données contiennent des informations “sur des personnes et leur parcours professionnel et organisationnel”, a précisé Everest, notamment des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des adresses et d’autres détails.

* Le porte-parole de PwC a refusé de commenter le volume de données volées ou la véracité des affirmations du groupe de pirates.