Purdue Pharma va être condamnée, ouvrant la voie à un accord sur les opioïdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La plupart des amendes ne seront pas payées dans le cadre d'un accord de faillite de 7,4 milliards de dollars

* Les actifs de Purdue seront reversés aux États, aux collectivités locales et aux victimes des opioïdes

* Le prononcé de la sentence ouvre la voie à la mise en œuvre de l'accord de faillite

(Mises à jour après le début de l'audience; ajout des commentaires du juge et d'une victime aux paragraphes 3 à 5; commentaires de Purdue aux paragraphes 8 et 9) par Dietrich Knauth

Purdue Pharma a comparu mardi devant le tribunal fédéral du New Jersey pour le prononcé de la peine concernant des accusations de tromperie des autorités de régulation et de versement de pots-de-vin à des médecins afin de stimuler les ventes d'opioïdes. Ce jugement viendra conclure un accord de plaidoyer qui ouvre la voie à la dissolution de la société dans le cadre de la faillite et à l'utilisation de ses actifs pour financer un règlement de 7,4 milliards de dollars destiné à indemniser les personnes lésées par l'épidémie d'opioïdes.

La juge fédérale Madeline Cox Arleo, à Newark, dans le New Jersey, a déclaré qu'elle était encline à accepter l'accord de plaidoyer , mais qu'elle souhaitait d'abord entendre les victimes de la crise des opioïdes. Plusieurs victimes ont envoyé des lettres au tribunal relatant leurs histoires personnelles de souffrance, de perte et de dépendance, et plus de 30 d'entre elles devaient prendre la parole devant la cour.

Alexis Pleus, dont le fils Jeff est décédé après avoir pris des opioïdes pour soigner une blessure de football et être devenu dépendant, a déclaré à la juge Arleo que cet accord ne rendrait pas justice.

"La peine n'est pas à la hauteur du crime, et nous vous demandons de rejeter cet accord", a déclaré Mme Pleus.

La société a accepté de payer 5,5 milliards de dollars d’amendes pénales, dont la plupart ne seront pas versées en vertu d’un accord conclu en 2020 avec le ministère américain de la Justice, dans le cadre duquel l’agence ne percevra que 225 millions de dollars. Cet accord permet à Purdue de consacrer ses actifs restants au remboursement de ses créanciers, principalement des gouvernements d’État et locaux, qui ont dû faire face aux coûts et aux conséquences de la crise des opioïdes dans leurs communautés. La condamnation de Purdue devait avoir lieu la semaine dernière, mais Arleo a reporté l'audience afin de permettre une plus grande participation des personnes souhaitant s'exprimer sur la commercialisation par l'entreprise de son analgésique OxyContin et sur son rôle dans l'aggravation de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. L'avocat de Purdue, Eli Vonnegut, a déclaré mardi devant le tribunal que l'accord respectait les promesses faites par Purdue dans le cadre de la procédure de faillite, même si les victimes de la crise des opioïdes ont droit à bien plus que ce que l'entreprise est en mesure de payer. "Nous comprenons la frustration que beaucoup ressentent face à la procédure de faillite", a-t-il déclaré.

LA FIN EST PROCHE Ce jugement intervient alors que les personnes victimes des opioïdes affirment que la longue procédure de faillite de l’entreprise les a laissées frustrées. L’accord de 7,4 milliards de dollars, qui comprend un fonds de 865 millions de dollars destiné aux personnes touchées par la crise, a été salué par Purdue et les avocats des plaignants comme une victoire pour les victimes, mais une récente enquête de Reuters montre comment cette procédure a créé des obstacles redoutables pour de nombreuses personnes cherchant à obtenir réparation. L'affaire de faillite de Purdue touche à sa fin après plus de six ans de procédure, à la suite d'une longue série d'appels qui sont allés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis .

Le prononcé de la peine est l'un des derniers obstacles avant que le règlement de la faillite puisse être mis en œuvre. Purdue a déclaré qu'elle était en bonne voie pour sortir de la faillite le 1er mai, mettant fin à ses activités antérieures et renaissant sous la forme d'une nouvelle société à but non lucratif qui produira des traitements contre la dépendance aux opiacés et des médicaments permettant de contrer les effets d'une overdose.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Purdue a reconnu avoir versé des pots-de-vin à des médecins pour stimuler les ventes d'OxyContin et avoir trompé les autorités fédérales de régulation quant à ses efforts pour prévenir l'usage illégal de médicaments. Aucun dirigeant ni propriétaire de l'entreprise n'a été inculpé dans le cadre de cette dernière affaire pénale. La société avait déjà plaidé coupable en 2007 de fausses allégations et de fraude liées à la commercialisation de l'OxyContin , admettant avoir faussement présenté l'OxyContin comme moins addictif, moins susceptible d'abus et moins susceptible de provoquer des symptômes de sevrage que les analgésiques concurrents.