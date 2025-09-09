 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 758,50
+0,23%
Puma recule, Pinault (Artemis) évoque un actif "non stratégique"
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 17:15

Puma PUMG.DE recule mardi à la Bourse de Francfort après les déclarations de François-Henri Pinault, président du groupe de luxe Kering PRTP.PA , qui a indiqué mardi que la participation de la holding familiale Artemis dans le fabricant allemand d'articles de sport n'était "pas un actif stratégique".

"C'est une participation qui n'est pas un actif stratégique", a déclaré François-Henri Pinault lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kering.

"Pour Artemis, c'est une participation intéressante. On se garde toutes les marges de manœuvre possibles quant à l'avenir de cette participation dans le portefeuille d'Artemis", a-t-il ajouté.

Le dirigeant était interrogé sur les informations de presse selon lesquelles Artemis serait à la recherche d'acheteurs pour sa participation dans Puma, qui ont fait bondir fin août le titre de l'équipementier sportif allemand.

A Francfort, l'action Puma reculait mardi de 3% à 19,47 euros vers 14h54 GMT.

Artemis, la holding contrôlée par la famille Pinault, a pris une participation dans Puma après une réorganisation du portefeuille de Kering en 2018, quand la maison-mère de la marque Gucci, qui contrôlait alors aussi l'équipementier allemand, s'est recentrée uniquement sur le luxe.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec la contribution de Florence Loève, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

KERING
233,2500 EUR Euronext Paris -2,37%
PUMA
19,455 EUR XETRA -3,06%
