Puma prévoit une nouvelle perte annuelle et annule son dividende dans le cadre de son redressement

Prévoit une perte d'exploitation de 50 à 150 millions d'euros en 2026

Les actions augmentent de 4 % après une perte moins importante que prévu en 2025

La dette nette a grimpé à 1,064 milliard d'euros à la fin de 2025

Puma PUMG.DE a annulé son dividende annuel jeudi et a déclaré qu'il afficherait une perte annuelle en 2026, alors que ledirecteur général Arthur Hoeld tente de redresser la marque allemande de vêtements de sport qui a perdu du terrain au profit de ses rivaux.

Hoeld s'est dit "très enthousiaste" à l'idée que la plus grande marque chinoise de vêtements de sport, Anta 2020.HK , devienne un investisseur stratégique, après que la société ait accepté le mois dernier d'acheter une participation de 29% dans Puma.

Puma a déclaré s'attendre à une perte d'exploitation comprise entre 50 millions d'euros et 150 millions d'euros (59 millions à 177 millions de dollars) en 2026.

La société a annoncé une perte de 357,2 millions d'euros en 2025, inférieure aux 374,3 millions d'euros attendus par les analystes, selon un sondage réalisé par la société.

NOUVEL INVESTISSEUR STRATÉGIQUE

" Nous allons accélérer la dynamique de la marque Puma en vue d'un succès commercial futur", a déclaré Hoeld lors d'une conférence de presse, ajoutant que les ventes en Chine pourraient être affectées à court terme car Anta favorise une stratégie de vente directe au consommateur plutôt que le modèle de Puma qui consiste à vendre par l'intermédiaire de détaillants.

La Grande Chine ne représente actuellement que 7 % des ventes de Puma, une part qu'Anta a déclaré vouloir augmenter une fois sa prise de participation achevée.

Hoeld, ancien chef des ventes chez Adidas, a pris le poste principal chez Puma en juillet.

Le chiffre d'affaires continuera à baisser cette année, mais à un rythme plus lent, de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre, faible à moyen, a déclaré Puma.

Les ventes ont chuté de 8,1 % en termes corrigés des fluctuations monétaires pour atteindre 7,3 milliards d'euros en 2025, tandis que la dette nette a augmenté pour atteindre 1,064 milliard d'euros (1,26 milliard de dollars) à la fin de l'année 2025.

La dette s'élevait à 119,8 millions d'euros un an plus tôt.

"Compte tenu des niveaux d'endettement élevés, nous nous désendettons, c'est une priorité et nous visons une réduction de la dette dans les années à venir", a déclaré Markus Neubrand, directeur financier de la société.

Puma a également indiqué qu'elle écoulait ses stocks invendus plus rapidement que prévu, après avoir racheté les produits excédentaires aux détaillants pour les vendre dans ses propres magasins d'usine.

Les actions de la société, qui ont chuté de 73 % au cours des cinq dernières années, ont gagné 4 % jeudi.

(1 dollar = 0,8473 euro)