Puma confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2025
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:30
L'EBIT publié s'est élevé à -10,7 millions d'euros (contre 513,2 millions d'euros sur les 9 mois de 2024) et la marge EBIT à -0,2 % (contre 7,9 %).
La perte nette s'est élevée à -308,9 millions d'euros (contre un bénéfice net de 257,1 millions d'euros sur les 9 mois de 2024) et le bénéfice par action à -2,09 EUR (contre 1,72 EUR).
Le chiffre d'affaires corrigé des effets de change a diminué de 10,4 % à 1 955,7 millions d'euros au 3ème trimestre. Les devises, en particulier le dollar américain et le peso argentin, ont eu un impact négatif, réduisant les ventes en euros d'environ 125 millions d'euros. Par conséquent, les ventes publiées ont diminué de 15,3 % au troisième trimestre 2025.
L'EBIT ajusté, hors coûts non récurrents, a diminué à 39,5 millions d'euros (contre 237,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2024) en raison de la baisse des ventes et d'une marge bénéficiaire brute plus faible.
L'EBIT publié s'est élevé à 29,4 millions d'euros (contre 237,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2024), ce qui correspond à une marge EBIT publiée de 1,5 % (contre 10,3 %).
La perte nette ressort à -62,3 millions d'euros (contre un bénéfice net de 127,8 millions d'euros au 3ème trimestre 2024) et le bénéfice par action à -0,42 EUR (contre 0,86 EUR).
Puma confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2025. Le chiffre d'affaires corrigé des effets de change devrait diminuer d'un pourcentage à deux chiffres, une perte d'EBIT est attendue et des dépenses d'investissement d'environ 250 millions d'euros.
Valeurs associées
|20,150 EUR
|XETRA
|-2,18%
A lire aussi
-
La société suisse Proton, spécialisée dans la protection de la vie privée sur internet, a lancé jeudi un observatoire sur les violations de données détectées sur le dark web, dans l'objectif de mettre en lumière la cybercriminalité. Cet observatoire est chargé ... Lire la suite
-
Roblox revoit à la hausse ses prévisions annuelles de réservations, les jeux viraux attirant de nombreuses dépenses
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala Roblox RBLX.N a revu à la hausse ses prévisions annuelles de réservations ... Lire la suite
-
Donald Trump a ordonné jeudi la reprise par les Etats-Unis d'essais d'armes nucléaires, après des annonces de Vladimir Poutine sur le développement de nouvelles capacités atomiques, que ce dernier s'est empressé de minimiser. L'annonce, lapidaire, du président ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer