Puma bondit après un 4ème trimestre jugé encourageant
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 11:14

Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma a dévoilé jeudi des résultats moins mauvais que prévu au titre du 4ème trimestre, une publication considérée comme encourageante par les analystes même si l'exercice 2026 s'annonce comme une "année de transition" en dépit de la tenue de la Coupe du Monde de football. A 10h30, l'action bondissait de plus de 6% au-delà de 24 euros et enregistrait la quatrième plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600.

L'équipementier a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 20,7% à taux de change constants, à 1,56 milliard d'euros, là où les analystes anticipaient un repli bien plus prononcé, de l'ordre de 30%.

Toutes les régions ont fait mieux que prévu: l'Asie Pacifique a reculé de 13% à changes constants, alors que le consensus attendait une baisse de 26%, l'Europe s'est contractée de 24% contre -30% attendu et la zone Amériques diminue à 22%, à comparer avec une prévision moyenne de -33%.

Du fait du recours aux promotions, la marge brute s'est tassée de 7,5 points de pourcentage à 40,2%, contre 47,7% un an plus tôt, ce qui a fait plonger le résultat opérationnel dans le rouge à -228,8 millions d'euros, contre un bénéfice de 85,7 millions d'euros au 4ème trimestre 2024.

Le consensus attendait pire, avec une perte qui était envisagée autour de 255 millions d'euros sur le trimestre.

Des performances un peu meilleures que prévu, mais sans grande surprise

Si le marché des articles de sport est à la peine en ce moment, Puma apparaît quand même à la traîne face à ses deux grands rivaux : l'Américain Nike, qui a limité le repli de ses ventes à 11% à taux de changes neutres au cours du 4ème trimestre, et surtout comparé à son compatriote adidas, qui a fait progresser les siennes de 11% sur les trois derniers mois de l'année.

"La marque manque de traction et de désirabilité au sein d'un secteur du sportswear de plus en plus saturé", commentent ce matin les analystes de RBC.

"L'arrivée d'une nouvelle équipe de direction va permettre d'apporter la fraîcheur nécessaire afin de redresser la barre et se repositionner dans une optique de moyen terme", souligne le broker canadien.

Arthur Hoeld, un ancien cadre d'adidas arrivé aux commandes en avril dernier, a déclaré ce matin que son ambition était, après une année de "remise à plat" ( reset ) en 2025, de hisser Puma parmi les trois premières marques de sport au monde, de retrouver une croissance supérieure à celle du secteur et de renouer avec des résultats solides.

Alors que les ventes de Puma rebondissent traditionnellement pendant les années de Coupe du monde de football, le groupe basé à Herzogenaurach prévient cependant que son exercice 2026 constituera une année de transition et table sur un repli de ses ventes annuelles entre 0% et 5% à taux de changes constants.

Le consensus envisageait, à titre de comparaison, un repli de l'ordre de 3,7% des ventes à taux de changes neutres cette année.

Vers une année de transition en 2026

La perte opérationnelle est, quant à elle, attendue entre 50 et 150 millions d'euros en 2026, une prévision là encore conforme aux attentes du marché (-90 millions d'euros).

Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Jefferies disent voir "des premiers pas allant dans la bonne direction", tout en conservant leur recommandation "conserver" sur le titre", tandis que ceux de RBC préfèrent "rester à l'écart" de l'action en dépit d'une valorisation jugée peu exigeante, basée sur un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de seulement 0,7x pour 2026.

"Nous attendons de constater un regain de forme du côté des produits et de la marque, couplé à une révision à la baisse des coûts fixes qui permettrait d'amplifier mécaniquement les profits", conclut le courtier canadien.

Depuis le début de l'année, le titre Puma affiche un gain de 21%, dopé par l'arrivée au capital de l'équipementier sportif chinois Anta, qui a racheté la participation de 29% jusqu'ici détenue par la famille Pinault.

