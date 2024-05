Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Puma gagne 3% et surperforme nettement la tendance à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui remonte son objectif de cours de 44 à 51 euros sur le titre du fournisseur d'articles de sport, tout en maintenant sa recommandation 'neutre'.



'Les trimestriels de Puma ont dépassé les attentes avec des propos positifs sur le deuxième trimestre et des vents favorables à la marge brute, renforçant la confiance du marché dans le dossier', note le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées PUMA XETRA +3.87%