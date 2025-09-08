Pulse Biosciences augmente suite à l'approbation de la FDA pour tester son dispositif cardiaque

8 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Pulse Biosciences PLSE.O augmentent de 6,4 % à 16,08 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé l'approbation pour tester son dispositif cardiaque pour le traitement de la fibrillation auriculaire ou du rythme cardiaque irrégulier

** L'étude prévoit de recruter jusqu'à 136 patients et est conçue pour tester l'efficacité de l'appareil appelé Ablation par champ pulsé nanoseconde

** Le dispositif est conçu pour effectuer des ablations continues pendant les chirurgies cardiaques

** Jusqu'à la dernière fermeture, l'action a chuté de 13,2 % depuis le début de l'année