Pullup sanctionné après ses résultats du premier semestre
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 15:46
Son EBIT ajusté semestriel 2025-26 s'est contracté à 14,2 MEUR, à comparer à 48,3 MEUR sur les 6 premiers mois de 2024-25, la société rappelant toutefois que ceux-ci avaient vu le lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Reflétant cette base de comparaison défavorable, son chiffre d'affaires a chuté de 43% à 132,6 MEUR, dont un CA des lancements de 35,1 MEUR, porté par les sorties d'Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound et Roadcraft.
Pullup confirme s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025-26 sa précédente performance record établie en 2022-23 (chiffre d'affaires et EBIT ajusté), ainsi qu'à délivrer une croissance de son EBIT ajusté sur les exercices 2026-27 et 2027-28.
Valeurs associées
|15,7800 EUR
|Euronext Paris
|-8,36%
