PulluP: le C.A. annuel légèrement inférieur aux attentes information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo PulluP Entertainment a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires annuel légèrement inférieur aux attentes, en dépit du succès fracassant de son titre 'Space Marine 2', ce qui lui valait de chuter de plus de 5% en Bourse ce jeudi.



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024/25, clos le 31 mars, s'est élevé à 390 millions d'euros, soit une hausse de 108% par rapport à l'année précédente et une progression de 101% par rapport son précédent record de 194,1 millions d'euros, qui datait de l'exercice 2022/23.



Les analystes d'Euroland dont néanmoins remarquer que cette performance, quoiqu'exceptionnelle, s'avère légèrement inférieure au consensus de 394,4 millions d'euros.



'Space Marine 2, fort de plus de six millions de joueurs uniques, s'impose comme l'un des plus grands succès de l'industrie du jeu vidéo en 2024', souligne malgré tout la société de Bourse.



Suite à cette publication, Euroland maintient sa recommandation d'achat ainsi que son objectif de cours de 35,5 euros, ce qui fait ressortir un potentiel de hausse de 98,5%.



Le groupe a maintenu son objectif d'un rebond 'très significatif' de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un Ebita attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de sa meilleure performance

précédente réalisée en 2022/23.



Le groupe confirme aussi sa prévision de dépasser, sur les deux exercices suivants, sa précédente performance record établie au cours de l'exercice fiscal 2022/23, autant en termes de chiffre d'affaires que d'Ebita.



Afin de capitaliser sur le succès de 'Space Marine 2', PulluP dit préparer le développement de 'Warhammer 40,000: Space Marine 3', la suite de la franchise issue de l'univers Warhammer.



En dépit de ces annonces positives, le titre perdait 5,1% jeudi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à 24% son repli depuis le début de l'année.





Valeurs associées PULLUP ENTERTAIN 16,9840 EUR Euronext Paris -5,01%