Pullup Entertainment signe un troisième trimestre robuste

(AOF) - Pullup Entertainment a dévoilé au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 100,8 millions d'euros contre 43,3 millions d'euros un an plus tôt. Il s'agit du "deuxième plus gros trimestre de l’histoire" du spécialiste de l'industrie de l'édition et du développement de jeux vidéo. "Ces très bonnes tendances nous permettent de réaffirmer nos objectifs annuels avec notamment un Ebita attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de notre meilleure performance précédente réalisée en 2022/2023", précise Aurélien Briand, directeur financier du groupe.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 335,1 millions d'euros, en très forte croissance de 161%.

La société confirme également anticiper une forte baisse de son endettement net en fin d'exercice fiscal 2024/25.

