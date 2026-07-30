 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025/2026
information fournie par Actusnews 30/07/2026 à 17:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025/2026

PARIS, FRANCE – 30 juillet 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2025/26 clos au 31 mars 2026.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : https://pullupent.com/fr/ir , dans sa version en français.

Prochain événement : Assemblée Générale Annuelle le 23 septembre 2026 et chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026/27 le 22 octobre 2026 (après bourse)

À propos de PULLUP Entertainment

Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

  • FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
  • DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d' Absolum .

Quatre studios de développement & une structure audiovisuelle

  • DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge, nouvelle IP ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
  • SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.
Contacts
Relations Investisseurs
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tél?: + 33 1 55 26 85 00
E-mail?: IR@pullupent.com
Relations Presse
Clémence Bigeon
Tél?: + 33 1 55 26 85 00
E-mail?: Clemence.BIGEON@focusent.com

Jean Benoît Roquette
Tél : + 33 6 33 67 79 49
E-mail?: jeanbenoit@balboaconseil.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x5prlpxqaWaUlZ6cZJ1pZ2FsbZlilJOUZpXGxZOamMmdbWtllm5nmsfJZnJqm2Vm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99600-pullup-pr_mise-a-disposition-du-rfa-fy26.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

PULLUP ENTERTAINMENT
8,230 EUR Euronext Paris -2,37%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Pétrole Brent
89,77 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank