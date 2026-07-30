PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025/2026

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025/2026
PARIS, FRANCE – 30 juillet 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2025/26 clos au 31 mars 2026.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : https://pullupent.com/fr/ir , dans sa version en français.
Prochain événement : Assemblée Générale Annuelle le 23 septembre 2026 et chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026/27 le 22 octobre 2026 (après bourse)
À propos de PULLUP Entertainment
Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
- DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d' Absolum .
Quatre studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge, nouvelle IP ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
- SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.
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Contacts
Relations Investisseurs
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tél?: + 33 1 55 26 85 00
E-mail?: IR@pullupent.com
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Relations Presse
Clémence Bigeon
Tél?: + 33 1 55 26 85 00
E-mail?: Clemence.BIGEON@focusent.com
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Jean Benoît Roquette
Tél : + 33 6 33 67 79 49
E-mail?: jeanbenoit@balboaconseil.com
- SECURITY MASTER Key : x5prlpxqaWaUlZ6cZJ1pZ2FsbZlilJOUZpXGxZOamMmdbWtllm5nmsfJZnJqm2Vm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99600-pullup-pr_mise-a-disposition-du-rfa-fy26.pdf
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