PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING ET DAY 4 NIGHT ANNONCENT UN PARTENARIAT D'ÉDITION POUR BRADLEY THE BADGER, L'UNE DES RÉVÉLATIONS MAJEURES DES GAME AWARDS 2025

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING ET DAY 4 NIGHT ANNONCENT

UN PARTENARIAT D'ÉDITION POUR BRADLEY THE BADGER ,

L'UNE DES RÉVÉLATIONS MAJEURES DES GAME AWARDS 2025

PARIS, FRANCE – 10 juin 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) - Focus Entertainment Publishing , filiale du Groupe PULLUP Entertainment , a le plaisir d'annoncer un partenariat d'édition majeur avec Day 4 Night Studios , développeur indépendant fondé par des créateurs reconnus de l'industrie, pour le jeu d'action-aventure hybride et satirique : Bradley the Badger .

Dès sa révélation lors des Game Awards 2025, Bradley the Badger a été plébiscité par les joueurs et les acteurs de l'industrie pour son approche novatrice et sa déclaration d'amour au jeu vidéo. Le titre est rapidement devenu l'une des annonces les plus attendues de l'événement, se classant parmi les 10 jeux les plus wishlistés sur Steam seulement une semaine après la cérémonie. Porté par la vision créative et l'expérience de ses game directors, Christian Cantamessa et Davide Soliani , le titre incarne l'ambition de Day 4 Night : livrer des œuvres originales, mémorables et authentiques.

Grâce à cet accord, Focus Entertainment Publishing accompagnera Day 4 Night dans l'édition mondiale de Bradley the Badger , avec l'ambition partagée de créer un jeu d'exception, de capitaliser sur l'enthousiasme déjà suscité et de ravir les joueurs du monde entier.

Ce partenariat illustre la stratégie de Focus Entertainment Publishing consistant à soutenir des talents renommés, des créations originales et des univers à fort potentiel, tout en enrichissant son catalogue de jeux "premium" différenciants.

« Chez Focus Entertainment Publishing, nous soutenons des projets porteurs d'une vision forte, d'une identité claire et de la promesse d'une expérience unique pour les joueurs », déclare Vincent Chataignier, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing. « Bradley the Badger s'est immédiatement imposé par son ton, sa personnalité et son potentiel. Nous sommes très fiers de nous associer à Day 4 Night, un studio fondé par des créateurs chevronnés et accomplis, afin d'amplifier l'engouement autour de ce jeu exceptionnel et de l'aider à réaliser pleinement son potentiel. »

« Avec Bradley the Badger, nous avons voulu créer une aventure inspirée de tout ce que nous aimons du jeu vidéo : sa capacité à émerveiller, à surprendre et à faire vivre des émotions fortes », ajoutent Davide Soliani et Christian Cantamessa, co-fondateurs et Game Directors de Day 4 Night Studios. « C'est un projet qui parle d'imagination, de créativité et de la redécouverte de cette étincelle qui nous a fait tomber amoureux des jeux vidéo. C'est exactement le genre d'expérience originale, sincère et amusante pour laquelle Day 4 Night a été fondé. Focus Entertainment est le partenaire idéal pour Bradley. Ils sont reconnus pour leur respect des talents créatifs, leur recherche d'idées audacieuses et leur capacité à les faire découvrir aux joueurs du monde entier. »

De plus amples informations sur Bradley the Badger seront partagées ultérieurement.

À propos de DAY 4 NIGHT Studio

Day 4 Night Studios est un studio de développement de jeux indépendant fondé par des vétérans de l'industrie : Davide Soliani, Christian Cantamessa, Cristina Nava, Gian Marco Zanna et Luca Breda. Sous la direction créative de Davide Soliani ( Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle, Rayman ) et Christian Cantamessa ( Red Dead Redemption, La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre ), le studio se consacre à la création de jeux sincères et originaux qui innovent en matière de narration et de design. Avec des bureaux à Los Angeles et Milan, Day 4 Night regroupe des talents internationaux avec l'agilité d'une petite équipe et l'ambition de bâtir de nouveaux univers distinctifs. Le studio développe actuellement sa première propriété intellectuelle originale, Bradley the Badger , révélée pour la première fois aux Game Awards 2025.

Pour plus d'informations, visitez d4nstudios.com et suivez Day 4 Night Studios sur LinkedIn , Instagram , Facebook et X .

Prochain événement : Résultats annuels 2025/26 le 11 juin 2026 (après bourse).

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d' Absolum .

Cinq studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : IR@pullupent.com

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E-mail : clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

Constance Baudry

Tél : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr