PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT FINALISE AVEC SUCCES LE REFINANCEMENT DE SON CREDIT SYNDIQUE SENIOR

PARIS, FRANCE – 30 juillet 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) annonce avoir signé un nouveau financement bancaire de 168 millions d'euros , destiné notamment à refinancer son crédit syndiqué existant mis en place le 20 juillet 2021.

Ce nouveau financement, structuré sous la forme d'un crédit syndiqué auprès d'un pool de 9 prêteurs – composé majoritairement de prêteurs historiques du Groupe et enrichi de nouveaux partenaires bancaires et institutionnels de premier plan – se décompose comme suit :

Un prêt senior de 120 millions d'euros tiré permettant le refinancement du crédit syndiqué existant comprenant une tranche amortissable et deux tranches in fine avec des échéances respectives en décembre 2031 et juin 2032 ;

Un crédit renouvelable (RCF) confirmé tirable de 20 millions d'euros ;

; Un crédit confirmé, tirable sur une période de 36 mois, dédié à la croissance externe d'un montant de 28 millions d'euros , en fonction des besoins d'investissement et d'opérations de croissance externe éventuelles.

Ce nouveau financement est libellé en Euros avec des marges variables liées au ratio de levier et indexées à l'Euribor. Des sûretés usuelles dans ce type de contrat ont été consenties au profit des prêteurs.

Aurélien Briand, Directeur Financier, commente « Le succès de cette opération témoigne de la confiance de nos partenaires financiers et permet au groupe PULLUP Entertainment de déployer sa stratégie avec sérénité. Ce nouveau financement intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le groupe porté par des résultats records en 2024/25 et un début d'exercice 2025/26 très dynamique. Il présente pour le Groupe de nombreux avantages dont le refinancement de son crédit syndiqué précédent avec des maturités plus lointaines, l'accroissement de sa liquidité et des moyens complémentaires permettant le financement de projets de développement organiques et de croissance externe éventuels du Groupe. »

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : IR@pullupent.com



Relations Presse

Clémence Bigeon

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : Clemence.BIGEON@focusent.com

Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

Constance Baudry

Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail : constance.baudry@agence-constance.fr