PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Communiqué de presse -12 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE

GILBERT DUPONT

______________________

Au titre du contrat de liquidité confié par la société PULLUP ENTERTAINMENT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 18 589

Solde en espèces : 114 723,10 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 169 815 titres 3 419 557,48 € 3 821 transactions VENTE 163 940 titres 3 329 231,23 € 3 389 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 714

Solde en espèces : 205 049,39 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 3 821 169 815 3 419 557,48 3 389 163 940 3 329 231,23 01/07/2025 20 1134 21607,92 25 1034 19789,93 02/07/2025 26 827 15850,28 36 1838 35472,85 03/07/2025 38 1438 27749,37 18 507 9885,13 04/07/2025 12 281 5432,15 34 1403 27390,77 07/07/2025 46 1267 24912,89 18 859 17048,83 08/07/2025 54 1900 36605,4 14 715 13798 09/07/2025 46 2189 42330,23 78 3105 60805,53 10/07/2025 59 2573 50066,72 33 792 15374,86 11/07/2025 36 1593 30785,36 23 1058 20671,73 14/07/2025 10 486 9366,92 32 1791 35223,06 15/07/2025 53 2241 44508,5 17 1106 22094,78 16/07/2025 32 1779 34866,8 28 1485 29378,5 17/07/2025 1 77 1720,95 38 1991 43612,46 18/07/2025 6 365 8305,5 31 1378 32086,45 21/07/2025 22 801 19505,63 18 785 19403,79 22/07/2025 30 1143 26653,73 0 0 0 23/07/2025 0 707 16032 0 2193 51010,72 24/07/2025 19 844 20173,12 26 1179 28759,11 25/07/2025 20 1327 31213,3 6 536 12806,33 28/07/2025 20 1414 33157,17 24 869 20703,32 29/07/2025 26 811 18849,02 10 741 17390,68 30/07/2025 19 1266 28767,7 40 1824 41862,08 31/07/2025 4 85 2031,2 30 2190 51996,29 01/08/2025 16 984 23045,08 5 278 6550,49 04/08/2025 22 1624 37521,38 4 375 8782,5 05/08/2025 4 229 5291,5 11 951 22119,02 06/08/2025 5 165 3859,5 18 2009 47389,1 07/08/2025 2 60 1458 12 470 11429,18 08/08/2025 34 2809 67934,82 5 360 8773,49 11/08/2025 17 1275 29622,2 12 844 19538,26 12/08/2025 1 50 1170 33 2274 53241,62 13/08/2025 28 2433 57599,82 5 400 9582 14/08/2025 33 1269 29911,22 20 1419 33952,13 15/08/2025 8 714 16635,13 12 710 16743,5 18/08/2025 2 110 2554,5 13 1151 26760,98 19/08/2025 1 125 2962,5 14 840 19922,11 20/08/2025 30 2467 59237,6 26 2142 52380,25 21/08/2025 15 1477 35040,5 35 1502 35904,86 22/08/2025 3 186 4460,95 23 570 13775,99 25/08/2025 16 999 24075 1 1 24,45 26/08/2025 43 3521 81829,1 20 967 22654,97 27/08/2025 38 1459 33712,82 23 855 19969,04 28/08/2025 13 642 14594,52 25 1562 35755,74 29/08/2025 29 1647 37422,8 24 1045 24112,02 01/09/2025 29 1494 33804,89 22 1498 33805,52 02/09/2025 44 1676 36614,4 26 1695 36680,14 03/09/2025 26 982 21422,53 23 1530 33364,56 04/09/2025 34 1135 24771,83 27 1017 22387,42 05/09/2025 20 542 11942,05 18 672 14931,97 08/09/2025 39 1242 27223,4 23 1065 23436,39 09/09/2025 23 806 18147,41 25 1483 33444,76 10/09/2025 36 1431 31940,06 12 254 5701,69 11/09/2025 14 463 10433,8 28 1015 22951,89 12/09/2025 37 890 20215,46 15 853 19496,77 15/09/2025 22 947 21675,03 31 853 19590,85 16/09/2025 31 1705 38601,03 14 426 9740,23 17/09/2025 25 1003 22527,98 12 420 9511,74 18/09/2025 25 828 18699,8 26 1309 29731,32 19/09/2025 13 403 9160,23 11 556 12715,22 22/09/2025 16 831 18642,57 20 1083 24457,61 23/09/2025 14 553 12661,32 33 1206 27784,19 24/09/2025 26 1532 35029,33 31 1426 32752,8 25/09/2025 35 1071 24626,9 30 1077 24879,99 26/09/2025 46 2178 49694,12 41 1915 44068,36 29/09/2025 2 42 1020,6 34 2190 51937,6 30/09/2025 18 904 21827,08 28 920 22309,54 01/10/2025 63 2167 51902,9 20 1106 26869,27 02/10/2025 32 1256 28693,19 32 1023 23592,43 03/10/2025 38 1319 29601,66 31 1579 35667,56 06/10/2025 31 1107 24734,7 15 520 11695,89 07/10/2025 19 1060 23255,76 17 1213 26860,79 08/10/2025 22 1649 35285,63 9 705 15370,83 09/10/2025 33 1074 22426,73 15 662 14009,18 10/10/2025 21 1583 32581,94 10 1565 32540,58 13/10/2025 13 1203 24779,15 15 1621 33719,56 14/10/2025 15 981 20976,23 69 4519 97174,77 15/10/2025 14 738 16735,26 25 1223 28038,13 16/10/2025 50 4972 110545,4 5 136 2930,41 17/10/2025 25 1759 36583,86 17 1510 31788,52 20/10/2025 46 1860 37798,92 18 609 12583,4 21/10/2025 53 1636 31886,79 11 242 4665,81 22/10/2025 54 1719 32665,99 43 1562 29864,66 23/10/2025 49 1695 32061,77 30 1313 24939,38 24/10/2025 0 1605 30176,57 0 1265 23957,96 27/10/2025 25 1712 32969,87 59 4102 79181,32 28/10/2025 72 2786 52721,99 17 591 11236,45 29/10/2025 35 1294 24248,27 45 963 18214,28 30/10/2025 38 1923 35666,07 17 702 13139,9 31/10/2025 45 1587 29403,94 66 2522 47048,41 03/11/2025 67 2434 45187,45 37 1486 27879,74 04/11/2025 59 1999 35714,53 64 1886 34007,03 05/11/2025 58 1797 33083,67 127 4430 82102,96 06/11/2025 55 2283 42075,69 40 1116 20796,99 07/11/2025 51 1771 32209,53 52 1474 26954,89 10/11/2025 20 828 15566,07 53 2389 45030,74 11/11/2025 49 1754 32754,72 48 2318 43801,86 12/11/2025 83 2709 51228,54 48 2014 38275,67 13/11/2025 62 2079 38499,34 18 644 12060,83 14/11/2025 39 1036 18589,16 31 1364 24615,02 17/11/2025 43 1772 31806,51 25 1616 29082,99 18/11/2025 54 1281 22502,94 27 977 17208,78 19/11/2025 49 1296 22435,7 26 1102 19149,01 20/11/2025 33 982 17146,7 48 1328 23371,74 21/11/2025 39 1023 17774,73 50 2578 45317,63 24/11/2025 16 504 8968,78 47 2061 37098,82 25/11/2025 34 1350 23446,26 2 10 174 26/11/2025 20 1306 22433,68 37 2024 34915,82 27/11/2025 2 120 2064 35 1845 32221,45 28/11/2025 29 1751 30391,41 23 989 17257,26 01/12/2025 20 777 13304,18 35 1191 20442,8 02/12/2025 39 1480 25444,01 27 1598 27631,82 03/12/2025 22 453 8185,85 73 4168 73977,42 04/12/2025 31 1513 27631,01 41 1193 21960,03 05/12/2025 0 1910 34521,72 0 1121 20451,3 08/12/2025 66 2329 41144,11 15 483 8673,91 09/12/2025 39 1310 22548,51 28 965 16668,45 10/12/2025 54 2484 40873,23 13 567 9414,3 11/12/2025 28 1461 23079,71 22 944 15083,23 12/12/2025 38 1903 29370,52 16 616 9749,25 15/12/2025 15 601 9148,6 25 1066 16352,01 16/12/2025 11 489 7569,38 23 1163 18074,3 17/12/2025 29 1511 22999,69 15 602 9199,7 18/12/2025 37 1356 20674,53 30 1857 28707,55 19/12/2025 40 1440 21586,9 12 498 7598,98 22/12/2025 31 1061 15607,31 26 1286 19075,88 23/12/2025 24 680 10276,57 35 1433 21787,05 24/12/2025 15 510 7787,65 13 303 4643,02 29/12/2025 45 1829 27437,56 11 329 4935,53 30/12/2025 22 979 14516,51 27 1167 17479,09 31/12/2025 26 1528 23155,31 28 1919 29305,43