PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP ENTERTAINMENT : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Communiqué de presse -12 janvier 2026
BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE
GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PULLUP ENTERTAINMENT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 18 589
- Solde en espèces : 114 723,10 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|169 815 titres
|3 419 557,48 €
|3 821 transactions
|VENTE
|163 940 titres
|3 329 231,23 €
|3 389 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 12 714
- Solde en espèces : 205 049,39 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos de PULLUP Entertainment
Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
- DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de Absolum, TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .
Six studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
- SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.
Contacts
Relations Investisseurs
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : IR@pullupent.com
Relations Presse
Clémence Bigeon
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : clemence.bigeon@focusent.com
Jean Benoît Roquette
Tél : + 33 6 33 67 79 49
E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com
Constance Baudry
Tél : +33 6 82 43 69 62
E-mail : constance.baudry@agence-constance.fr
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|3 821
|169 815
|3 419 557,48
|3 389
|163 940
|3 329 231,23
|01/07/2025
|20
|1134
|21607,92
|25
|1034
|19789,93
|02/07/2025
|26
|827
|15850,28
|36
|1838
|35472,85
|03/07/2025
|38
|1438
|27749,37
|18
|507
|9885,13
|04/07/2025
|12
|281
|5432,15
|34
|1403
|27390,77
|07/07/2025
|46
|1267
|24912,89
|18
|859
|17048,83
|08/07/2025
|54
|1900
|36605,4
|14
|715
|13798
|09/07/2025
|46
|2189
|42330,23
|78
|3105
|60805,53
|10/07/2025
|59
|2573
|50066,72
|33
|792
|15374,86
|11/07/2025
|36
|1593
|30785,36
|23
|1058
|20671,73
|14/07/2025
|10
|486
|9366,92
|32
|1791
|35223,06
|15/07/2025
|53
|2241
|44508,5
|17
|1106
|22094,78
|16/07/2025
|32
|1779
|34866,8
|28
|1485
|29378,5
|17/07/2025
|1
|77
|1720,95
|38
|1991
|43612,46
|18/07/2025
|6
|365
|8305,5
|31
|1378
|32086,45
|21/07/2025
|22
|801
|19505,63
|18
|785
|19403,79
|22/07/2025
|30
|1143
|26653,73
|0
|0
|0
|23/07/2025
|0
|707
|16032
|0
|2193
|51010,72
|24/07/2025
|19
|844
|20173,12
|26
|1179
|28759,11
|25/07/2025
|20
|1327
|31213,3
|6
|536
|12806,33
|28/07/2025
|20
|1414
|33157,17
|24
|869
|20703,32
|29/07/2025
|26
|811
|18849,02
|10
|741
|17390,68
|30/07/2025
|19
|1266
|28767,7
|40
|1824
|41862,08
|31/07/2025
|4
|85
|2031,2
|30
|2190
|51996,29
|01/08/2025
|16
|984
|23045,08
|5
|278
|6550,49
|04/08/2025
|22
|1624
|37521,38
|4
|375
|8782,5
|05/08/2025
|4
|229
|5291,5
|11
|951
|22119,02
|06/08/2025
|5
|165
|3859,5
|18
|2009
|47389,1
|07/08/2025
|2
|60
|1458
|12
|470
|11429,18
|08/08/2025
|34
|2809
|67934,82
|5
|360
|8773,49
|11/08/2025
|17
|1275
|29622,2
|12
|844
|19538,26
|12/08/2025
|1
|50
|1170
|33
|2274
|53241,62
|13/08/2025
|28
|2433
|57599,82
|5
|400
|9582
|14/08/2025
|33
|1269
|29911,22
|20
|1419
|33952,13
|15/08/2025
|8
|714
|16635,13
|12
|710
|16743,5
|18/08/2025
|2
|110
|2554,5
|13
|1151
|26760,98
|19/08/2025
|1
|125
|2962,5
|14
|840
|19922,11
|20/08/2025
|30
|2467
|59237,6
|26
|2142
|52380,25
|21/08/2025
|15
|1477
|35040,5
|35
|1502
|35904,86
|22/08/2025
|3
|186
|4460,95
|23
|570
|13775,99
|25/08/2025
|16
|999
|24075
|1
|1
|24,45
|26/08/2025
|43
|3521
|81829,1
|20
|967
|22654,97
|27/08/2025
|38
|1459
|33712,82
|23
|855
|19969,04
|28/08/2025
|13
|642
|14594,52
|25
|1562
|35755,74
|29/08/2025
|29
|1647
|37422,8
|24
|1045
|24112,02
|01/09/2025
|29
|1494
|33804,89
|22
|1498
|33805,52
|02/09/2025
|44
|1676
|36614,4
|26
|1695
|36680,14
|03/09/2025
|26
|982
|21422,53
|23
|1530
|33364,56
|04/09/2025
|34
|1135
|24771,83
|27
|1017
|22387,42
|05/09/2025
|20
|542
|11942,05
|18
|672
|14931,97
|08/09/2025
|39
|1242
|27223,4
|23
|1065
|23436,39
|09/09/2025
|23
|806
|18147,41
|25
|1483
|33444,76
|10/09/2025
|36
|1431
|31940,06
|12
|254
|5701,69
|11/09/2025
|14
|463
|10433,8
|28
|1015
|22951,89
|12/09/2025
|37
|890
|20215,46
|15
|853
|19496,77
|15/09/2025
|22
|947
|21675,03
|31
|853
|19590,85
|16/09/2025
|31
|1705
|38601,03
|14
|426
|9740,23
|17/09/2025
|25
|1003
|22527,98
|12
|420
|9511,74
|18/09/2025
|25
|828
|18699,8
|26
|1309
|29731,32
|19/09/2025
|13
|403
|9160,23
|11
|556
|12715,22
|22/09/2025
|16
|831
|18642,57
|20
|1083
|24457,61
|23/09/2025
|14
|553
|12661,32
|33
|1206
|27784,19
|24/09/2025
|26
|1532
|35029,33
|31
|1426
|32752,8
|25/09/2025
|35
|1071
|24626,9
|30
|1077
|24879,99
|26/09/2025
|46
|2178
|49694,12
|41
|1915
|44068,36
|29/09/2025
|2
|42
|1020,6
|34
|2190
|51937,6
|30/09/2025
|18
|904
|21827,08
|28
|920
|22309,54
|01/10/2025
|63
|2167
|51902,9
|20
|1106
|26869,27
|02/10/2025
|32
|1256
|28693,19
|32
|1023
|23592,43
|03/10/2025
|38
|1319
|29601,66
|31
|1579
|35667,56
|06/10/2025
|31
|1107
|24734,7
|15
|520
|11695,89
|07/10/2025
|19
|1060
|23255,76
|17
|1213
|26860,79
|08/10/2025
|22
|1649
|35285,63
|9
|705
|15370,83
|09/10/2025
|33
|1074
|22426,73
|15
|662
|14009,18
|10/10/2025
|21
|1583
|32581,94
|10
|1565
|32540,58
|13/10/2025
|13
|1203
|24779,15
|15
|1621
|33719,56
|14/10/2025
|15
|981
|20976,23
|69
|4519
|97174,77
|15/10/2025
|14
|738
|16735,26
|25
|1223
|28038,13
|16/10/2025
|50
|4972
|110545,4
|5
|136
|2930,41
|17/10/2025
|25
|1759
|36583,86
|17
|1510
|31788,52
|20/10/2025
|46
|1860
|37798,92
|18
|609
|12583,4
|21/10/2025
|53
|1636
|31886,79
|11
|242
|4665,81
|22/10/2025
|54
|1719
|32665,99
|43
|1562
|29864,66
|23/10/2025
|49
|1695
|32061,77
|30
|1313
|24939,38
|24/10/2025
|0
|1605
|30176,57
|0
|1265
|23957,96
|27/10/2025
|25
|1712
|32969,87
|59
|4102
|79181,32
|28/10/2025
|72
|2786
|52721,99
|17
|591
|11236,45
|29/10/2025
|35
|1294
|24248,27
|45
|963
|18214,28
|30/10/2025
|38
|1923
|35666,07
|17
|702
|13139,9
|31/10/2025
|45
|1587
|29403,94
|66
|2522
|47048,41
|03/11/2025
|67
|2434
|45187,45
|37
|1486
|27879,74
|04/11/2025
|59
|1999
|35714,53
|64
|1886
|34007,03
|05/11/2025
|58
|1797
|33083,67
|127
|4430
|82102,96
|06/11/2025
|55
|2283
|42075,69
|40
|1116
|20796,99
|07/11/2025
|51
|1771
|32209,53
|52
|1474
|26954,89
|10/11/2025
|20
|828
|15566,07
|53
|2389
|45030,74
|11/11/2025
|49
|1754
|32754,72
|48
|2318
|43801,86
|12/11/2025
|83
|2709
|51228,54
|48
|2014
|38275,67
|13/11/2025
|62
|2079
|38499,34
|18
|644
|12060,83
|14/11/2025
|39
|1036
|18589,16
|31
|1364
|24615,02
|17/11/2025
|43
|1772
|31806,51
|25
|1616
|29082,99
|18/11/2025
|54
|1281
|22502,94
|27
|977
|17208,78
|19/11/2025
|49
|1296
|22435,7
|26
|1102
|19149,01
|20/11/2025
|33
|982
|17146,7
|48
|1328
|23371,74
|21/11/2025
|39
|1023
|17774,73
|50
|2578
|45317,63
|24/11/2025
|16
|504
|8968,78
|47
|2061
|37098,82
|25/11/2025
|34
|1350
|23446,26
|2
|10
|174
|26/11/2025
|20
|1306
|22433,68
|37
|2024
|34915,82
|27/11/2025
|2
|120
|2064
|35
|1845
|32221,45
|28/11/2025
|29
|1751
|30391,41
|23
|989
|17257,26
|01/12/2025
|20
|777
|13304,18
|35
|1191
|20442,8
|02/12/2025
|39
|1480
|25444,01
|27
|1598
|27631,82
|03/12/2025
|22
|453
|8185,85
|73
|4168
|73977,42
|04/12/2025
|31
|1513
|27631,01
|41
|1193
|21960,03
|05/12/2025
|0
|1910
|34521,72
|0
|1121
|20451,3
|08/12/2025
|66
|2329
|41144,11
|15
|483
|8673,91
|09/12/2025
|39
|1310
|22548,51
|28
|965
|16668,45
|10/12/2025
|54
|2484
|40873,23
|13
|567
|9414,3
|11/12/2025
|28
|1461
|23079,71
|22
|944
|15083,23
|12/12/2025
|38
|1903
|29370,52
|16
|616
|9749,25
|15/12/2025
|15
|601
|9148,6
|25
|1066
|16352,01
|16/12/2025
|11
|489
|7569,38
|23
|1163
|18074,3
|17/12/2025
|29
|1511
|22999,69
|15
|602
|9199,7
|18/12/2025
|37
|1356
|20674,53
|30
|1857
|28707,55
|19/12/2025
|40
|1440
|21586,9
|12
|498
|7598,98
|22/12/2025
|31
|1061
|15607,31
|26
|1286
|19075,88
|23/12/2025
|24
|680
|10276,57
|35
|1433
|21787,05
|24/12/2025
|15
|510
|7787,65
|13
|303
|4643,02
|29/12/2025
|45
|1829
|27437,56
|11
|329
|4935,53
|30/12/2025
|22
|979
|14516,51
|27
|1167
|17479,09
|31/12/2025
|26
|1528
|23155,31
|28
|1919
|29305,43
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95953-pullup-bilan-cl-s2_20260112.pdf
