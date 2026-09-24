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PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 septembre 2026
information fournie par Actusnews 24/09/2026 à 17:45
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PULLUP Entertainment

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 23 septembre 2026

PARIS, FRANCE – 24 septembre 2026 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) a tenu hier l'Assemblée Générale de ses actionnaires. Les 45 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 5 503 960 actions sur les 7 978 791 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 68,98%.

L'Assemblée Générale a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, notamment celles portant sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés du Groupe pour l'exercice fiscal clos au 31 mars 2026 ainsi que celles concernant les renouvellements des mandats de 6 administrateurs.

Le résultat détaillé des votes par résolution peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : https://pullupent.com/fr/ir/general-meetings .

La Société remercie l'ensemble des actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale pour leur soutien et leur fidélité.

À propos de PULLUP Entertainment

Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 millions d'euros en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'organise autour de :

Deux pôles d'édition :

  • FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, reconnu pour des titres à succès tels que A Plague Tale , SnowRunner et Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
  • DOTEMU , spécialiste des jeux indépendants, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge , Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion , développeur et éditeur de Absolum .

Quatre studios de développement et une structure audiovisuelle :

  • DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), et CARPOOL STUDIO (nouvelle licence Live Service).
  • SCRIPTEAM , structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.

Évènement à venir : Chiffre d'affaires du T2 2026/27 le 22 octobre 2026.


Contacts
Relations Investisseurs
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tel: +33 (0)1 55 26 85 00
Email: IR@pullupent.com

Relations Presse Focus Entertainment
Clémence Bigeon
Tel: +33 (0)1 55 26 85 00
Email: clemence.bigeon@focusent.com

Jean Benoît Roquette
Tel: +33 (0)6 33 67 79 49
Email: jeanbenoit@balboaconseil.com

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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100402-pullup-cp-agm-2026-resultats-du-vote-fr.pdf

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