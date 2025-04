Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Une performance exceptionnelle

Publication du chiffre d’affaires annuel 2024/25

Pullup a publié hier un chiffre d’affaires record pour son exercice 2024/25, porté par le succès retentissant de Space Marine 2. Le chiffre d’affaires atteint 390,0 M€, soit une croissance exceptionnelle de +108,2% sur un an, légèrement inférieur au consensus de 394,4 M€. Fort de cette performance, le management réitère son objectif d’un EBITA compris entre 55 et 60 M€, et confirme ses anticipations d’une amélioration significative des résultats financiers sur les deux prochains exercices.

Performance des lancements stimulée par Space Marine 2

Le segment désormais renommé « Lancements » boucle un exercice très dynamique avec un chiffre d’affaires de 257,8 M€, contre 53,6 M€ un an plus tôt. Space Marine 2, fort de plus de 6 millions de joueurs uniques, s’impose comme l’un des plus grands succès de l’industrie du jeu vidéo en 2024. D’autres titres ont également contribué à cette performance, parmi lesquels Train Sim World 5, Metal Slug Tactics, Drova et Void Crew. Sur le T4, le segment progresse encore de +16,3% à 25,2 M€.

Perspectives, line-up et estimations

À la suite d’un nouveau trimestre marqué par une forte croissance, le management de Pullup réaffirme sa confiance dans ses objectifs :

1/ Une importante réduction de son endettement financier,

2/ Un EBITA attendu entre 55 et 60 M€ d’ici la fin de l’exercice,

3/ Une projection selon laquelle les deux exercices à venir (2025/26 et 2026/27) devraient afficher des performances supérieures à celles de 2022/23 (CA de 194,1 M€, EBITA de 28,4 M€).

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 35,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +98,5%.