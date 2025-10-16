 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,00
-0,82%
Indices
Chiffres-clés

Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Back-catalogue record au S1
information fournie par EuroLand Corporate 16/10/2025 à 08:57

Publication du CA T2 2025/26


Pullup Entertainment a publié hier un chiffre d’affaires une nouvelle fois solide pour le compte du T2 de son exercice 2025/26, signant le deuxième meilleur S1 de son histoire après celui de 2024/25 (marqué par le lancement de Warhammer 40,000 : Space Marine 2). Le chiffre d’affaires du semestre ressort à 132,6 M€, en retrait de -43,4 y/y.

Le back-catalogue enregistre une performance record à 93,7 M€, en progression de +44,4% y/y, confirmant la montée en puissance du modèle récurrent et la solidité des opérations Live. Cette performance illustre le dynamisme commercial durable de franchises majeures telles que SnowRunner, Train Sim World, Void Crew ou encore Space Marine 2, renforcées par des contenus additionnels pour Expeditions: A MudRunner Game, Insurgency: Sandstorm et RoadCraft.




Des lancements solides malgré un effet de base défavorable


Comme attendu, le T2 marque un recul lié à la sortie de Space Marine 2 l’année précédente. Le CA ressort donc à 16,6 M€ (vs 164,0 M€) au T2 2024/25. Sur le S1, le CA des lancements ressort à 35,1 M€, contre 164,1 M€ l’année précédente. Ce semestre a été animé par plusieurs sorties de qualité, dont Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound et RoadCraft. Train Sim World 6, lancé le dernier jour du semestre, ouvre par ailleurs de solides perspectives pour le T3.


Perspectives, line-up et estimations


Le management confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2025/26, visant à dépasser la performance de 2022/23 (CA : 194,1 M€ ; EBITA : 28,4 M€). Cette ambition s’appuie sur un back-catalogue en forte croissance et la montée en puissance de Dotemu, dont le portefeuille de titres promet une contribution significative sur la période.

Le line-up du S2 devrait être particulièrement étoffé, avec plus de 5 jeux attendus sur la seconde partie de l’exercice. Parmi les titres, côté Pullup figurent Memories in Orbit et John Carpenter’s Toxic Commando. Du côté de Dotemu, la dynamique créative se poursuit avec plusieurs productions originales ou sous licence forte comme Marvel Cosmic Invasion. Absolum (IP de Dotemu), a par ailleurs enregistré un excellent démarrage avec une note Metacritic de 87.




Recommandation


Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 35,5€ sur le titre, objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +54,7%.

Valeurs associées

PULLUP ENTERTAINMENT
21,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 08:57:30.

