Pullup Entertainment confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Pullup Entertainment a enregistré au deuxième trimestre, clos fin septembre, un chiffre d'affaires en repli de 73,4%, à 53,3 millions d'euros. L'éditeur de jeux vidéo est confronté sur cette période à une base de comparaison défavorable en raison de la sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2, l'année dernière. Si les revenus des lancements ont chuté de 89,9%, à 16,6 millions d'euros, ceux du back-catalogue ont progressé de 2,9%, à 35,3 millions d'euros.

Pullup Entertainment a confirmé l'ensemble de ses objectifs. Il s'attend à dépasser sur l'exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l'exercice 2022/23 au niveau du chiffre d'affaires et de l'Ebit ajusté. Ils s'élevaient respectivement à 194,1 millions d'euros et 28,4 millions d'euros. "L'exercice sera notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d'affaires de Dotemu", précise l'éditeur de jeux vidéo.

Enfin, le groupe prévoit toujours d'afficher une croissance de son Ebit ajusté sur les exercices 2026/27 et 2027/28.

