Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puissant séisme en mer Egée, 19 morts en Turquie et en Grèce Reuters • 30/10/2020 à 22:09









(Bilan actualisé) ISTANBUL, 30 octobre (Reuters) - Un puissant séisme survenu vendredi dans l'est de la mer Egée a abattu des immeubles et engendré des vagues hautes qui ont submergé des îles et zones côtières, entraînant la mort de 19 personnes en Turquie et en Grèce selon un bilan provisoire. Dans la ville turque d'Izmir, proche de l'épicentre, des habitants apeurés se sont précipités dans les rues, ont rapporté des témoins, et la montée du niveau de la mer provoquée par le tremblement de terre, dont la magnitude a été estimée à 7, ont entraîné des inondations sur le littoral de la province. L'agence turque de gestion des catastrophes (Afad) a annoncé un bilan de 17 morts, dont un par noyade, et de 709 blessés. Deux adolescents ont péri sur l'île grecque de Samos. Leurs corps ont été retrouvés près d'un mur effondré, ont rapporté les autorités grecques. Huit autres personnes y ont été blessées. La secousse a été ressentie jusqu'à Istanbul. Le maire d'Izmir, Tunc Soyer, a déclaré qu'une vingtaine d'immeubles s'étaient effondrés sous la violence de la secousse. Le gouverneur de la province a précisé que 70 personnes avaient été sorties vivantes des décombres. Selon l'Afad, des opérations de recherches de survivants se poursuivent autour de 17 immeubles détruits ou endommagés. Les autorités locales ont installé des tentes pour héberger quelque 2.000 habitants sinistrés. Des dégâts ont aussi été signalés dans d'autres provinces. Ilke Cide, un doctorant qui se trouvait dans la région de Guzelbahce, un district côtier de la province d'Izmir, a dû se réfugier précipitamment vers l'intérieur des terres après la montée des eaux. "Je suis très habitué aux tremblements de terre (...) donc je n'ai pas pris ça très au sérieux au départ mais cette fois, c'était vraiment effrayant", a-t-il témoigné, ajoutant que le séisme avait duré 25 à 30 secondes. La Turquie, traversée de lignes de faille, est l'un des pays au monde les plus sujets aux tremblements de terre. Un séisme de magnitude 7,6 à Izmir a fait plus de 17.000 morts en août 1999. La Turquie et la Grèce entretiennent des relations tendues et elles se sont encore dégradées récemment en raison de revendications territoriales contradictoires en Méditerranée orientale, zone potentiellement riche en hydrocarbures. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont néanmoins téléphonés à la suite de ce séisme et se sont promis une aide mutuelle en cas de besoin, a rapporté Ankara. Alors que les tensions sont aussi extrêmement vives entre la Turquie et la France, notamment autour de la liberté d'expression et des caricatures de Mahomet, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a assuré que "la France se tient aux côtés des peuples turc et grec pour faire face à cette terrible épreuve". "Si les gouvernements de ces pays le souhaitent, des secours français peuvent être immédiatement acheminés sur place", a-t-il écrit sur Twitter. (Ali Kucukgocmen et Ece Toksabay; avec Renee Maltezou, Angeliki Koutantou et Michele Kambas version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.