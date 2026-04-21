Puig se distingue encore à Madrid, le projet d'OPA d'Estée Lauder prend forme
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:19
Cette opération, évoquée depuis de longues semaines, permettrait au géant américain des cosmétiques - déjà propriétaire de marques telles que Clinique, La Mer ou Jo Malone - de mettre la main sur un portefeuille de parfums prestigieux incluant les licences Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier ou encore Nina Ricci.
Suite à ces informations, le titre Puig grimpait de plus de 5% mardi à la Bourse de Madrid. Celui d'Estée Lauder est attendu en légère hausse, de l'ordre de 0,5%, du côté de Wall Street.
Un montage mixte permettant de préserver l'équilibre actionnarial
A en croire l'article, l'offre envisagée pourrait reposer sur une contrepartie mixte, composée à la fois de numéraire et d'actions.
Dans un schéma qui se baserait sur une transaction à parts égales, la famille Puig conserverait une participation minoritaire d'environ 13,2% au sein de l'entité combinée, indiquent les professionnels de marché.
De son côté, la famille Lauder, fondatrice du groupe éponyme, resterait l'actionnaire dominant avec une participation estimée à près de 30% du nouvel ensemble.
Les spéculations entourant un potentiel rapprochement des deux groupes animent la cote depuis près d'un mois maintenant. Dans l'intervalle, le cours de Bourse s'est apprécié de plus de 19%, tandis qu'Estée Lauder a perdu autour de 9% de sa valeur.
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