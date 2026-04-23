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États-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 214.000
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:52

Des panneaux annonçant un salon de l'emploi sont visibles sur la 5e Avenue après la publication du rapport sur l'emploi à Manhattan, New York

Des panneaux annonçant un salon de l'emploi sont visibles sur la 5e Avenue après la publication du rapport sur l'emploi à Manhattan, New York

‌Les inscriptions au chômage ​ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine ​au 18 avril, à 214.000 contre ​208.000 (révisé) la semaine ⁠précédente, a annoncé jeudi ‌le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne ​210.000 ‌inscriptions au chômage.

Les inscriptions ⁠de la semaine au 11 avril ont été révisées en ⁠hausse ‌par rapport à une estimation ⁠initiale de 207.000. La ‌moyenne mobile sur ⁠quatre semaines s'établit à 210.750 ⁠contre 210.000 (révisé) ‌la semaine précédente.

Le nombre de ​personnes percevant ‌régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,821 ​million lors de la semaine au 11 ⁠avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,809 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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