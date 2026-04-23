États-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 214.000

Des panneaux annonçant un salon de l'emploi sont visibles sur la 5e Avenue après la publication du rapport sur l'emploi à Manhattan, New York
Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 18 avril, à 214.000 contre 208.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 210.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 11 avril ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 207.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 210.750 contre 210.000 (révisé) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,821 million lors de la semaine au 11 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,809 million la semaine précédente.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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