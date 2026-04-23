A Kiev, le prince Harry interpelle Poutine pour mettre fin à la guerre

Le prince Harry lors du Forum sur la sécurité à Kiev, le 23 avril 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Le prince Harry, arrivé jeudi à Kiev lors d'une visite surprise, a interpellé le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à plus de quatre ans de guerre en Ukraine, tout en appelant les Etats-Unis à jouer un rôle crucial dans les négociations.

Le fils cadet du roi Charles III s'est déjà rendu deux fois dans le passé en Ukraine pour marquer son soutien aux soldats combattant l'invasion russe depuis février 2022, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Lors d'une allocution au Forum sur la sécurité à Kiev, en présence de journalistes dont l'AFP, il a directement interpelé le président russe.

"Président Poutine, aucune nation ne tire le moindre bénéfice de la poursuite des pertes humaines auxquelles nous assistons. Il est encore temps, maintenant, de mettre fin à cette guerre. D'empêcher de nouvelles souffrances pour les Ukrainiens comme pour les Russes, et de choisir une autre voie", a-t-il dit.

Le prince Harry, duc de Sussex, a aussi exhorté les Etats-Unis à jouer un rôle de premier plan, alors que la médiation américaine entre Kiev et Moscou est suspendue depuis le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient.

"C'est un moment pour la gouvernance américaine — un moment pour l'Amérique de montrer qu'elle peut honorer ses obligations découlant des traités internationaux, non par charité, mais en raison de son rôle durable dans la sécurité mondiale et la stabilité stratégique", a-t-il déclaré.

Il a aussi salué l'Ukraine comme un exemple de "gouvernance" et d'"unité" depuis le début de l'invasion russe. "Le peuple ukrainien a accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous vous êtes adaptés, vous avez tenu bon et vous avez tenu le cap", a-t-il dit.

Le prince Harry lors du Forum sur la sécurité à Kiev, le 23 avril 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Le Centre ukrainien pour la lutte contre la désinformation ainsi que les chemins de fer avaient publié plus tôt sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le prince Harry à sa descente d'un train dans la capitale ukrainienne.

Lors de cette visite de deux jours, il doit se rendre au Halo Trust, une organisation caritative de déminage qui était soutenue par sa mère, la princesse Diana, selon le média britannique ITV qui l'accompagne lors de ce voyage.

En septembre 2025, il avait rencontré des anciens combattants et des hauts responsables ukrainiens. Il était accompagné d'une équipe de sa fondation, la Invictus Games Foundation, qu'il a fondée en 2014 pour soutenir des militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives.

En avril 2025, il s'était rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de rééducation pour soldats blessés à Lviv (ouest).