Puig monte à 100% dans ISDIN, AlphaValue voit des risques

Le titre du spécialiste des produits de beauté, soins et parfums s'affiche en net repli à la Bourse de Madrid (-3,43%, à 16,89 euros) et n'a connu que deux hausses depuis le début du mois de septembre (-5,15% sur la période sans compter la baisse du jour). Puig a annoncé avoir augmenté sa participation de 50 à 100% dans ISDIN.

Puig et Corporacion Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE) ont signé un accord permettant au premier d'acquérir auprès du second sa participation de 50% dans ISDIN.

Les familles Esteve et Puig ont fondé ISDIN il y a cinquante ans afin d'unir leur expertise respective dans les domaines de la science et de la beauté. Depuis, elles ont accompagné le développement de l'entreprise, devenue un acteur international de la dermatologie et des soins de la peau, reconnu pour son approche scientifique et son engagement en faveur de l'innovation.

Aux termes de l'accord, Puig versera 900 millions d'euros en numéraire à CQFE à la clôture de l'opération attendue au premier trimestre 2027. En parallèle, un paiement différé fixe de 300 millions d'euros, ne portant pas intérêt, sera exigible au premier trimestre 2029. Puig financera cette opération par une combinaison de ressources propres et de dette financière.

Selon AlphaValue, cette transaction valorise ISDIN à environ 2,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de 3,7 fois son chiffre d'affaires 2025. Les analystes qualifient cette valorisation d'exigeante et, à titre de comparaison, ils citent L'Oréal qui a acquis Aesop en 2023 pour environ 4,7 fois les ventes, alors qu'Aesop "bénéficiait d'une reconnaissance internationale plus large, d'une présence géographique plus étendue et d'une notoriété mondiale supérieure". Pour eux, ISDIN est une marque de dermo-cosmétique plus spécialisée, avec une présence principalement concentrée en Europe du Sud.

AlphaValue indique également que le bilan de Puig est actuellement sain, et que le versement de 900 millions d'euros à la clôture de l'opération porterait le ratio dette nette ajustée/Ebitda pour 2027 d'environ 1,16x à près de 1,97x. En conclusion, les analystes pensent que compte tenu du contexte d'activité actuel et du niveau d'évaluation élevé retenu, cette transaction comporte davantage de risques d'exécution et de risques financiers qu'un potentiel évident de création de valeur à court terme.