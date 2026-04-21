Puig bondit après l'information qu'Estee Lauder prépare le financement d'une offre

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21 avril - ** Les actions Puig PUIGb.MC augmentent de 5% après qu'un journal a rapporté qu'Estee Lauder EL.N avait engagé J.P. Morgan pour aider à financer une offre publique d'achat potentielle pour le groupe de beauté espagnol

** Les analystes de Sabadell déclarent que le rapport indique que les plans de fusion continuent d'aller de l'avant dans une transaction structurée principalement sous forme d'échange d'actions

** Selon le journal espagnol Expansion, le groupe cosmétique américain a chargé la banque de structurer un montage financier d'environ 5 milliards d'euros (5,88 milliards de dollars)

** Estee Lauder n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport

** Puig atteint son plus haut niveau depuis mars 2025, ce qui fait de l'action la plus forte hausse de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX .

(1 $ = 0,8503 euro)