Publicité: WPP bondit à Londres après des résultats meilleurs que prévu

( AFP / DANIEL LEAL )

Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin ces dernières années dans un secteur bousculé par l'IA, s'envole à la Bourse de Londres jeudi après des résultats semestriels meilleurs qu'attendu.

Le groupe a pourtant vu son bénéfice net fondre de 56,8% au premier semestre, à 19 millions de livres (22 millions d'euros). Et son chiffre d'affaires recule de 4,4% à 6,4 milliards de livres (7,4 milliards d'euros).

Mais WPP dit commencer à voir les premiers effets de son plan de redressement, avec notamment une diminution de sa masse salariale et des coûts opérationnels en baisse.

Son titre à la Bourse de Londres s'envolait de près de 25% jeudi matin - mais restait en baisse de 5% sur les 12 derniers mois.

"La perte de clients historiques continue de peser, mais le deuxième trimestre a marqué une nouvelle amélioration", ce qui "montre que notre stratégie visant à devenir le partenaire de croissance privilégié des plus grandes marques mondiales commence à porter ses fruits", a fait valoir la directrice générale Cindy Rose dans un communiqué.

En présentant sa stratégie pour redresser la barre en février, l'entreprise avait annoncé l'objectif de réaliser 500 millions de livres (583 millions d'euros) d'économies annuelles d'ici 2028.

WPP assurait aussi vouloir miser davantage sur l'IA, dont l'essor offre aux grandes entreprises des alternatives au recours aux agences traditionnelles de publicité.

L'entreprise précise jeudi avoir diminué de 8% le nombre de salariés sur un an, à plus de 97.000 employés, ce qui s'est traduit par des coûts de personnel en baisse de 5,9% au premier semestre.

"Le redressement de nos performances financières mettra du temps à se refléter pleinement" a reconnu Mme Rose, qui met cependant en avant les "gains de nouveaux contrats et l'amélioration de la fidélisation des clients" ou encore les progrès en matière de réduction des coûts.

Le groupe dit avoir notamment été choisi au deuxième trimestre comme partenaire créatif mondial du géant allemand des produits ménagers et cosmétiques Henkel ou encore avoir rejoint le panel mondial d'agences créatives du brasseur néerlandais Heineken.

"Il est encore tôt, mais les investisseurs accueillent favorablement les signes de progrès", note Russ Mould, analyste chez AJ Bell, même s'il "faudra en faire davantage pour regagner la confiance" et "convaincre un public sceptique que WPP peut profiter de l'IA, plutôt que d'en être victime".