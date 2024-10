Publicité : JCDecaux renonce à racheter Clear Channel Espagne

Le directeur général de JCDecaux, Jean-Charles Decaux à Bruxelles, en Belgique, le 20 septembre 2023. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le numéro un mondial de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé lundi renoncer à racheter les activités en Espagne de son concurrent américain Clear Channel, qui entend désormais y poursuivre ses opérations.

Les deux entreprises avaient signé un accord en vue de ce rachat en mai 2023, rappelle JCDecaux dans un communiqué, sous réserve d'autorisation par l'autorité espagnole de la concurrence.

"Après plus de 14 mois d'instruction, JCDecaux se voit au regret de devoir décider de ne pas poursuivre cette opération qui devait compléter sa présence en Espagne", précise le communiqué.

Son "intérêt économique et stratégique ainsi que (sa) faisabilité sont remis en cause par les indications de l'autorité espagnole sur la nature, le calendrier et les modalités de mise en œuvre des engagements exigés pour son autorisation", poursuit-il.

De son côté, le patron de Clear Channel, Scott Wells, souligne, dans un communiqué séparé, avoir "totalement répondu aux demandes" de l'autorité de la concurrence, et agi "de bonne foi pour permettre à JCDecaux de recevoir l'approbation et de mener à bien la transaction". Le groupe précise qu'il "poursuivra son activité en Espagne".

Clear Channel, engagée depuis plusieurs mois dans une opération de désengagement de ses activités européennes, a signé fin 2023 un accord pour ses activités françaises à la holding Equinox Industries et a aussi vendu sa filiale suisse.