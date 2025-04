Publicis : subit un pullback sous 76E information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - La tentative de rebond avorte dès le test des 78E et Publicis subit un pullback qui ramène le cours sous 76E, non loin du plancher des 74E, testé lors du 'trou d'air' d'ouverture du 7 avril.

Le repli atteint -30% depuis le zénith des 108E du 8 févier : le principal plancher se dessine vers 70E, il fut testé sans relâche du 7 juillet au 13 novembre 2023





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 77,8000 EUR Euronext Paris +1,01%