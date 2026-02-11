 Aller au contenu principal
Publicis : s'enfonce sous 76,7E, menace les 75E
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:28

Publicis ricoche sous les 80,2E et s'enfonce sous 76,7E: le titre menace désormais les 75E (le plancher du 12 août et du 6 avril 2025).
Le titre perd déjà -14% depuis le 1er janvier et se dirige vers le retracement des 70E, un plancher testé du 26/03 au 10/11/203.

Valeurs associées

PUBLICIS GROUPE
74,9000 EUR Euronext Paris -6,16%
