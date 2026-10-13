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Publicis réaffirme ses perspectives, la demande en matière de marketing basé sur l'IA stimulant la croissance trimestrielle
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

Publicis PUBP.PA a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après que la croissance organique du géant français de la publicité au troisième trimestre a dépassé mardi les attentes du marché, portée par la demande des clients en matière de marketing basé sur l'intelligence artificielle.

Le chiffre d’affaires organique a progressé de 5 % au cours du trimestre, dépassant ainsi le consensus de 4,8 % fourni par l’entreprise.

Le marché mondial de la publicité s’est consolidé autour de trois groupes après qu’Omnicom OMC.N a finalisé l’année dernière son rachat d’Interpublic . Les nouveaux « trois grands », qui comprennent également le britannique WPP WPP.L , remportent désormais 91 % des grands appels d’offres, contre 74 % il y a un an, a déclaré Arthur Sadoun, directeur général de Publicis, citant des données de Convergence.

Les clients, qui mettaient autrefois six mois à comparer quatre ou cinq agences, en choisissent désormais une en quelques semaines, et ceux qui optent pour Publicis le font en raison de son vaste ensemble de données sur les consommateurs, a ajouté Arthur Sadoun.

Le modèle en ligne du groupe suit 9 adultes sur 10 actifs sur Internet à l’échelle mondiale, des informations que Publicis associe aux données clients des marques et à des analyses basées sur l’IA pour planifier des campagnes marketing.

"L’IA ne détruit pas nécessairement des emplois lorsqu’il y a de la croissance", a déclaré Arthur Sadoun. Publicis comptait environ 65 000 employés en 2017, lorsqu’il a commencé à déployer des outils d’IA en interne, et en compte aujourd’hui quelque 115 000, a-t-il ajouté.

Le solde net des nouvelles affaires, c'est-à-dire les contrats remportés moins les pertes, a atteint 2,2 milliards de dollars au cours du trimestre, selon un décompte réalisé par les analystes de JPMorgan. Le chiffre d'affaires net a progressé de 7,9 % pour s'établir à 3,81 milliards d'euros.

Parmi les contrats remportés figure le compte média de PepsiCo, a confirmé Arthur Sadoun, précisant que Publicis s’était assuré une croissance d’environ 2 points de pourcentage pour l’année prochaine, ce qui devrait lui permettre de surpasser le marché pour la huitième année consécutive.

L'activité médias de Publicis, qui représente 62 % du chiffre d'affaires net, a enregistré une croissance à un chiffre élevée. La branche de conseil Publicis Sapient a légèrement reculé en raison de la prudence des clients face à des projets coûteux, mais a renoué avec la croissance aux États-Unis et devrait afficher un résultat positif au quatrième trimestre, a déclaré Arthur Sadoun.

Publicis table sur une marge opérationnelle annuelle légèrement supérieure aux 18,2 % de l’année dernière et sur un flux de trésorerie disponible d’environ 2,2 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8951 euros)

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