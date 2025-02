Publicis : pullback de -4% sous les 100E, menace les 97,6E information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Publicis qui avait entamé un pullback sous 108E le 6 février, chute de -4% sous les 100E et menace directement le support et plancher annuel des 97,6E du 16 janvier.

Le prochain support reste proche à 94,8E (il remonte au 10 septembre et 3 octobre 2024) et le suivant se dessine vers 89E (il date du 5 août 2024).





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 98,58 EUR Euronext Paris -3,21%