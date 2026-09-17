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Publicis place pour 500 MEUR d'obligations
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 07:08
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Publicis Groupe annonce avoir placé une émission obligataire d'un montant de 500 MEUR, à échéance septembre 2030. Ces obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note daté du 24 juillet 2026.

L'émission a été réalisée par MMS USA Holdings et bénéficie de la garantie inconditionnelle et irrévocable de Publicis Groupe. Les obligations portent un coupon annuel fixe de 4,125%, précise également le groupe de communication.

Le produit de l'émission contribuera au financement de l'acquisition de LiveRamp. Pour mémoire, cette acquisition est soumise aux approbations réglementaires d'usage et sa finalisation est prévue d'ici à la fin de l'année.

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